У супермаркеті «Експрес Там Там» – знижки*
Сьогодні, 19:47
У супермаркеті “Експрес Там Там” діють акційні пропозиції.
Про це повідомляють в адміністрації закладу.
Зокрема, пропонують придбати такі позиції за акційними цінами:
Сметана 21% ТМ Любодар 350г – 15,90 грн/шт;
Колготи жіночі Пантера 20, 40den в асортименті – 19,90 грн/шт;
Хурма Іспанія вагова – 34,90 грн/кг;
Філе куряче охолоджене вагове – 84,90 грн/кг.
Акція діє з 15 до 17 листопада цього року.
Зазначають, кількість товару обмежена.
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Про це повідомляють в адміністрації закладу.
Зокрема, пропонують придбати такі позиції за акційними цінами:
Сметана 21% ТМ Любодар 350г – 15,90 грн/шт;
Колготи жіночі Пантера 20, 40den в асортименті – 19,90 грн/шт;
Хурма Іспанія вагова – 34,90 грн/кг;
Філе куряче охолоджене вагове – 84,90 грн/кг.
Акція діє з 15 до 17 листопада цього року.
Зазначають, кількість товару обмежена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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