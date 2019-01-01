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У супермаркеті «Експрес Там Там» – знижки*

У супермаркеті «Експрес Там Там» – знижки*
У супермаркеті “Експрес Там Там” діють акційні пропозиції.

Про це повідомляють в адміністрації закладу.

Зокрема, пропонують придбати такі позиції за акційними цінами:

Сметана 21% ТМ Любодар 350г – 15,90 грн/шт;
Колготи жіночі Пантера 20, 40den в асортименті – 19,90 грн/шт;
Хурма Іспанія вагова – 34,90 грн/кг;
Філе куряче охолоджене вагове – 84,90 грн/кг.

Акція діє з 15 до 17 листопада цього року.

Зазначають, кількість товару обмежена.

У супермаркеті «Експрес Там Там» – знижки*

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Теги: “Експрес Там Там”, знижки
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