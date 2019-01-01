У супермаркеті «Експрес Там Там» – знижки*





Про це повідомляють в адміністрації закладу.



Зокрема, пропонують придбати такі позиції за акційними цінами:



Сметана 21% ТМ Любодар 350г – 15,90 грн/шт;

Колготи жіночі Пантера 20, 40den в асортименті – 19,90 грн/шт;

Хурма Іспанія вагова – 34,90 грн/кг;

Філе куряче охолоджене вагове – 84,90 грн/кг.



Акція діє з 15 до 17 листопада цього року.



Зазначають, кількість товару обмежена.





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