Через поранення загинув військовий волинської бригади

Через смертельне поранення передчасно загинув солдат 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа ВеликогоПро це повідомляють на сторінці військової частини у фейсбуці."Із тяжким серцем повідомляємо, що 14 листопада смертельне поранення внаслідок ворожого обстрілу отримав наш побратим, солдат Хомік Юрій Миколайович... Рука проросійської гнилої мерзоти забрала в рідних найдорожчу людину, у нас – побратима й друга, в Батьківщини – її сина й воїна…Спочивай спокійно, брате, ти вже відвоював своє, до останнього подиху захищаючи Україну… А нам – продовжувати те, що ти не завершив… Завжди пам'ятатимемо тебе, побратиме, і за твою смерть, будь певен, ворог поплатиться!Командування та особовий склад 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким Юрія Хоміка. Перебуваємо в скорботі разом із вами" – йдеться у дописі.