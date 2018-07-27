Через поранення загинув військовий волинської бригади
Сьогодні, 21:40
Через смертельне поранення передчасно загинув солдат 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Хомік Юрій Миколайович.
Про це повідомляють на сторінці військової частини у фейсбуці.
"Із тяжким серцем повідомляємо, що 14 листопада смертельне поранення внаслідок ворожого обстрілу отримав наш побратим, солдат Хомік Юрій Миколайович... Рука проросійської гнилої мерзоти забрала в рідних найдорожчу людину, у нас – побратима й друга, в Батьківщини – її сина й воїна…
Спочивай спокійно, брате, ти вже відвоював своє, до останнього подиху захищаючи Україну… А нам – продовжувати те, що ти не завершив… Завжди пам'ятатимемо тебе, побратиме, і за твою смерть, будь певен, ворог поплатиться!
Командування та особовий склад 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким Юрія Хоміка. Перебуваємо в скорботі разом із вами" – йдеться у дописі.
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Про це повідомляють на сторінці військової частини у фейсбуці.
"Із тяжким серцем повідомляємо, що 14 листопада смертельне поранення внаслідок ворожого обстрілу отримав наш побратим, солдат Хомік Юрій Миколайович... Рука проросійської гнилої мерзоти забрала в рідних найдорожчу людину, у нас – побратима й друга, в Батьківщини – її сина й воїна…
Спочивай спокійно, брате, ти вже відвоював своє, до останнього подиху захищаючи Україну… А нам – продовжувати те, що ти не завершив… Завжди пам'ятатимемо тебе, побратиме, і за твою смерть, будь певен, ворог поплатиться!
Командування та особовий склад 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким Юрія Хоміка. Перебуваємо в скорботі разом із вами" – йдеться у дописі.
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