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Через поранення загинув військовий волинської бригади

Через поранення загинув військовий волинської бригади
Через смертельне поранення передчасно загинув солдат 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Хомік Юрій Миколайович.

Про це повідомляють на сторінці військової частини у фейсбуці.

"Із тяжким серцем повідомляємо, що 14 листопада смертельне поранення внаслідок ворожого обстрілу отримав наш побратим, солдат Хомік Юрій Миколайович... Рука проросійської гнилої мерзоти забрала в рідних найдорожчу людину, у нас – побратима й друга, в Батьківщини – її сина й воїна…

Спочивай спокійно, брате, ти вже відвоював своє, до останнього подиху захищаючи Україну… А нам – продовжувати те, що ти не завершив… Завжди пам'ятатимемо тебе, побратиме, і за твою смерть, будь певен, ворог поплатиться!

Командування та особовий склад 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким Юрія Хоміка. Перебуваємо в скорботі разом із вами" – йдеться у дописі.

Через поранення загинув військовий волинської бригади

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Теги: ато, оос, військовий, смерть
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