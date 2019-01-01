Депутати Жидичинської ОТГ проти приєднання до Луцька
Сьогодні, 22:07
На позачерговій сесії Жидичинської ОТГ депутати відмовилися від можливого об’єднання з Луцьком.
Про це повідомив депутат ОТГ Жидичина Тарас Висоцький на сторінці у фейсбуці.
«Депутати Жидичинської ОТГ на позачерговій сесії висловили чітку незгоду щодо можливості включення Жидичинської ОТГ до складу Луцька, а також закликали провести повторне засідання регіональної робочої групи з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового рівня Волинської області з врахуванням позиції жителів Жидичинської громади та залишити Жидичинську сільську раду (ОТГ) як САМОСТІЙНУ адміністративно-територіальну одиницю базового рівня.
Дякую Громаді, депутатському корпусу та голові сільради за принципову позицію!», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомив депутат ОТГ Жидичина Тарас Висоцький на сторінці у фейсбуці.
«Депутати Жидичинської ОТГ на позачерговій сесії висловили чітку незгоду щодо можливості включення Жидичинської ОТГ до складу Луцька, а також закликали провести повторне засідання регіональної робочої групи з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового рівня Волинської області з врахуванням позиції жителів Жидичинської громади та залишити Жидичинську сільську раду (ОТГ) як САМОСТІЙНУ адміністративно-територіальну одиницю базового рівня.
Дякую Громаді, депутатському корпусу та голові сільради за принципову позицію!», - йдеться у повідомленні.
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