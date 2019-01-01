За рік у Володимирі-Волинському «за добу» одружилося 68 пар

За 10 місяців 2019-го року у рамках допомогою проєкту Мін’юсту «Шлюб за добу» одружились 68 пар молодят у Володимирі-Волинському.Із загальної кількості зареєстрованих шлюбів за скороченою процедурою 7 шлюбів були укладені з іноземними громадянами.Пілотний проєкт щодо державної реєстрації шлюбу у скорочені строки стає все більш популярним. Усі охочі укласти шлюб, не чекаючи довгого «випробного» терміну, можуть здійснити це лише за 24 години, звернувшись до Володимир-Волинського ЦНАПу, що на Устилузькій, 17, – повідомив організатор державної реєстрації шлюбу – КП “Інформаційно – розрахунковий центр”, яке працює у приміщенні ЦНАПу.15- го листопада у приміщенні ЦНАПу в рамках пілотного проєкту ” Шлюб за добу” одружилися жителі Володимира-Волинського.Згідно зі статтею 51 Конституції України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі та сім’ї. Відповідно до статті 21-ї розділу ІІ глави ІІІ Сімейного кодексу України шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану.Зареєструвати шлюб у ЦНАПі може кожен охочий. Для цього необхідно подати заяву на реєстрацію шлюбу, пред’явити паспорт громадянина України, а іноземцю – паспортний документ, посвідку на постійне чи тимчасове проживання або інший документ, що підтверджує законність його перебування на території України. Разом з оригіналами документів, складених іноземною мовою, обов’язково подаються їх переклади на українську, засвідчені нотаріально.Особи, які раніше перебували в шлюбі, можуть зареєструвати повторний шлюб за умови пред’явлення документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу або визнання його недійсним.