У Володимирі-Волинському студентів привітали з професійним святом
Сьогодні, 08:35
15-го листопада у залі засідань міської ради молодих і активних мешканців Володимира-Волинського привітали з Міжнародним днем студентів. Кращим студентам, активістам молодіжних заходів вручили Подяки та грошові премії.
День студента в Україні щорічно відзначається 17-го листопада. Напередодні свята молодь привітав міський голова Петро Саганюк. Він наголосив на тому, що місту є ким гордитися, адже у освітніх закладах тут навчається талановита молодь, - пишуть на сайті міської ради.
Міський голова відзначив, що студентські роки – це час свiтлих мрiй про майбутнє та реалізації найсміливіших ідей, адже для молодості немає недосяжних цілей.
“Ми теж колись були студентами. І, повірте, ким би ти не був, які б посади не займав, а студентські роки – найкращі роки в житті. Хотілося б, аби ви жили в країні, де панує мир та спокій, і щоб обрали ту дорогу, яка буде вести до благополуччя вас і нашу державу”, – зауважив Петро Саганюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
День студента в Україні щорічно відзначається 17-го листопада. Напередодні свята молодь привітав міський голова Петро Саганюк. Він наголосив на тому, що місту є ким гордитися, адже у освітніх закладах тут навчається талановита молодь, - пишуть на сайті міської ради.
Міський голова відзначив, що студентські роки – це час свiтлих мрiй про майбутнє та реалізації найсміливіших ідей, адже для молодості немає недосяжних цілей.
“Ми теж колись були студентами. І, повірте, ким би ти не був, які б посади не займав, а студентські роки – найкращі роки в житті. Хотілося б, аби ви жили в країні, де панує мир та спокій, і щоб обрали ту дорогу, яка буде вести до благополуччя вас і нашу державу”, – зауважив Петро Саганюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Володимирі-Волинському студентів привітали з професійним святом
Сьогодні, 08:35
Назвали найпопулярніше прізвище в Україні
Сьогодні, 07:31
Instagram без лайків: які оновлення у популярній соцмережі
Сьогодні, 06:25
У Кабінету Міністрів буде нова представниця
Сьогодні, 05:04
У США створили 3D-принтер для друку зубних протезів
Сьогодні, 04:35