У Володимирі-Волинському студентів привітали з професійним святом





День студента в Україні щорічно відзначається 17-го листопада. Напередодні свята молодь привітав міський голова Петро Саганюк. Він наголосив на тому, що місту є ким гордитися, адже у освітніх закладах тут навчається талановита молодь, - пишуть на сайті



Міський голова відзначив, що студентські роки – це час свiтлих мрiй про майбутнє та реалізації найсміливіших ідей, адже для молодості немає недосяжних цілей.



“Ми теж колись були студентами. І, повірте, ким би ти не був, які б посади не займав, а студентські роки – найкращі роки в житті. Хотілося б, аби ви жили в країні, де панує мир та спокій, і щоб обрали ту дорогу, яка буде вести до благополуччя вас і нашу державу”, – зауважив Петро Саганюк.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15-го листопада у залі засідань міської ради молодих і активних мешканців Володимира-Волинського привітали з Міжнародним днем студентів. Кращим студентам, активістам молодіжних заходів вручили Подяки та грошові премії.День студента в Україні щорічно відзначається 17-го листопада. Напередодні свята молодь привітав міський голова. Він наголосив на тому, що місту є ким гордитися, адже у освітніх закладах тут навчається талановита молодь, - пишуть на сайті міської ради. Міський голова відзначив, що студентські роки – це час свiтлих мрiй про майбутнє та реалізації найсміливіших ідей, адже для молодості немає недосяжних цілей.“Ми теж колись були студентами. І, повірте, ким би ти не був, які б посади не займав, а студентські роки – найкращі роки в житті. Хотілося б, аби ви жили в країні, де панує мир та спокій, і щоб обрали ту дорогу, яка буде вести до благополуччя вас і нашу державу”, – зауважив Петро Саганюк.

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