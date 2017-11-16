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У Володимирі-Волинському студентів привітали з професійним святом

У Володимирі-Волинському студентів привітали з професійним святом
15-го листопада у залі засідань міської ради молодих і активних мешканців Володимира-Волинського привітали з Міжнародним днем студентів. Кращим студентам, активістам молодіжних заходів вручили Подяки та грошові премії.

День студента в Україні щорічно відзначається 17-го листопада. Напередодні свята молодь привітав міський голова Петро Саганюк. Він наголосив на тому, що місту є ким гордитися, адже у освітніх закладах тут навчається талановита молодь, - пишуть на сайті міської ради.

Міський голова відзначив, що студентські роки – це час свiтлих мрiй про майбутнє та реалізації найсміливіших ідей, адже для молодості немає недосяжних цілей.

“Ми теж колись були студентами. І, повірте, ким би ти не був, які б посади не займав, а студентські роки – найкращі роки в житті. Хотілося б, аби ви жили в країні, де панує мир та спокій, і щоб обрали ту дорогу, яка буде вести до благополуччя вас і нашу державу”, – зауважив Петро Саганюк.

У Володимирі-Волинському студентів привітали з професійним святом
У Володимирі-Волинському студентів привітали з професійним святом


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Теги: студенти, день студента, свято
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