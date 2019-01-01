Школярка з Шацька перемогла в обласному етапі гумористичного конкурсу
Сьогодні, 23:21
«Посміхнемось щиро Вишні» – щорічний конкурс, до якого долучаються школярі та вихованці закладів позашкільної освіти зі всієї України. Учасниця із Шацького Будинку дитячої та юнацької творчості посіла перше місце на обласному етапі конкурсу.
Велична постать Остапа Вишні, людини унікальної популярності, рекордних – мільйонних тиражів, твори якого знали навіть неписьменні – в центрі організованого дійства, – пише Кордон.
Молоде покоління вшанувало його творчість через декламаторські вправності (номінація «Вишневі усмішки»), літературно-гумористичні таланти (номінація «Власні усмішки») та художні здібності (номінація «Веселий пензлик»).
Цьогоріч у Волинському державному центрі естетичного виховання взяли участь 45 читців, 60 творців «Власних усмішок» та представлено 80 малюнків.
Ілюстрація до твору славетного гумориста «Відкриття охоти» Дарини Вергелес, вихованки гуртка «Веселка» Шацького Будинку дитячої та юнацької творчості, шацької гімназистки, зайняла І місце на обласному етапі конкурсу юних гумористів (керівник Олена Козак). Журі відмітило оригінальність композиційного та кольорового рішення малюнків переможців.
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Велична постать Остапа Вишні, людини унікальної популярності, рекордних – мільйонних тиражів, твори якого знали навіть неписьменні – в центрі організованого дійства, – пише Кордон.
Молоде покоління вшанувало його творчість через декламаторські вправності (номінація «Вишневі усмішки»), літературно-гумористичні таланти (номінація «Власні усмішки») та художні здібності (номінація «Веселий пензлик»).
Цьогоріч у Волинському державному центрі естетичного виховання взяли участь 45 читців, 60 творців «Власних усмішок» та представлено 80 малюнків.
Ілюстрація до твору славетного гумориста «Відкриття охоти» Дарини Вергелес, вихованки гуртка «Веселка» Шацького Будинку дитячої та юнацької творчості, шацької гімназистки, зайняла І місце на обласному етапі конкурсу юних гумористів (керівник Олена Козак). Журі відмітило оригінальність композиційного та кольорового рішення малюнків переможців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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