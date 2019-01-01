Затопило підвал палацу, де знімали «Гру престолів»





Про це



Аварія сталася через проливні дощі, які накрили значну частину країни.



Льохи імператорського палацу протягом століть виконували різні функції: від входу до палацу з моря до зберігання їжі.



Сьогодні старовинні підземні приміщення є виставковими залами та популярним знімальним майданчиком. Всесвітню славу підвал отримав після виходу американського серіалу "Гра престолів". Саме тут знімали сцени "підземелля драконів" з серіалу "Гра престолів".



Воду з підземелля викачували аварійні бригади.







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