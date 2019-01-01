Затопило підвал палацу, де знімали «Гру престолів»
Сьогодні, 03:27
Підвали палацу римського імператора Діоклетіана у хорватському Спліті опинилися під водою.
Про це пише "Балканський оглядач" із посиланням на vijesti.hrt.hr.
Аварія сталася через проливні дощі, які накрили значну частину країни.
Льохи імператорського палацу протягом століть виконували різні функції: від входу до палацу з моря до зберігання їжі.
Сьогодні старовинні підземні приміщення є виставковими залами та популярним знімальним майданчиком. Всесвітню славу підвал отримав після виходу американського серіалу "Гра престолів". Саме тут знімали сцени "підземелля драконів" з серіалу "Гра престолів".
Воду з підземелля викачували аварійні бригади.
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Про це пише "Балканський оглядач" із посиланням на vijesti.hrt.hr.
Аварія сталася через проливні дощі, які накрили значну частину країни.
Льохи імператорського палацу протягом століть виконували різні функції: від входу до палацу з моря до зберігання їжі.
Сьогодні старовинні підземні приміщення є виставковими залами та популярним знімальним майданчиком. Всесвітню славу підвал отримав після виходу американського серіалу "Гра престолів". Саме тут знімали сцени "підземелля драконів" з серіалу "Гра престолів".
Воду з підземелля викачували аварійні бригади.
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