Для луцької школярки, яка важить 93 кілограми, зробили операцію по зменшенню шлунка





Сашині батьки – військові. Десятикласниця вдесяте змінила школу. Зараз сім’я проживає у Луцьку, хоча родом – з Дніпра, - пише



Дівчинка згадує, у молодших класах постійні переїзди супроводжувалися стресом. Вона, разом із мамою, «заїдали» його солодощами.



Саша ніколи не була худенькою. Але у дитинстві займалася східними та народними танцями. У другому класі впала з дерева – пошкодила шийний відділ хребта, тож заняття довелося лишити. Брак фізичної активності також сприяв збільшенню ваги. У школі її ображали однолітки. Дівчина переїдала часто.



За словами лікаря-хірурга Андрія Дворакевича, це спричинило розширення шлунку. Тобто, він «розтягнувся». Щоб відчути себе ситою, дитині потрібно було з’їсти досить багато. Як наслідок, при зрості 1,50 см Саша стала важити 93 кг. Це потягнуло за собою проблеми зі здоров’ям - гіпертонію та каміння у жовчному міхурі. У неї постійно болів живіт.



Лікар у Луцьку порадив батькам повезти дівчинку до Львова. Там лікарі одразу вирішили оперувати її.



До операції об’єм Сашиного шлунку був 2,5 літрів. Його звузили до 200-300 мілілітрів. Під час операції дівчині видалили жовчний міхур.



Саша щаслива, що її нарешті прооперували. Каже, зараз починає потроху їсти. У неї нарешті не болить живіт. У доньки з мамою – найкращі враження від львівських хірургів.



Побутувала думка, що дітей до 18 років оперувати не варто. Натомість у цілому світі це роблять. У Флориді прооперували 2-річного хлопчика, який страждав від ожиріння. В Україні 15% дітей мають надмірну вагу, а 7% - страждають від ожиріння. Якщо чекати до повноліття, з’явиться ще більше проблем. Наприклад, такі діти схильні до цукрового діабету.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15-річну Сашу з реанімаційного відділення перевели у палату. Очі дівчинки світяться від щастя: вона чекала цієї операції досить довго. Десятикласниця важить 93 кг. Медики сподіваються, що тепер її вага зменшиться удвічі.Сашині батьки – військові. Десятикласниця вдесяте змінила школу. Зараз сім’я проживає у Луцьку, хоча родом – з Дніпра, - пише Волинь24 посилаючись на GALNET.Дівчинка згадує, у молодших класах постійні переїзди супроводжувалися стресом. Вона, разом із мамою, «заїдали» його солодощами.Саша ніколи не була худенькою. Але у дитинстві займалася східними та народними танцями. У другому класі впала з дерева – пошкодила шийний відділ хребта, тож заняття довелося лишити. Брак фізичної активності також сприяв збільшенню ваги. У школі її ображали однолітки. Дівчина переїдала часто.За словами лікаря-хірурга, це спричинило розширення шлунку. Тобто, він «розтягнувся». Щоб відчути себе ситою, дитині потрібно було з’їсти досить багато. Як наслідок, при зрості 1,50 см Саша стала важити 93 кг. Це потягнуло за собою проблеми зі здоров’ям - гіпертонію та каміння у жовчному міхурі. У неї постійно болів живіт.Лікар у Луцьку порадив батькам повезти дівчинку до Львова. Там лікарі одразу вирішили оперувати її.До операції об’єм Сашиного шлунку був 2,5 літрів. Його звузили до 200-300 мілілітрів. Під час операції дівчині видалили жовчний міхур.Саша щаслива, що її нарешті прооперували. Каже, зараз починає потроху їсти. У неї нарешті не болить живіт. У доньки з мамою – найкращі враження від львівських хірургів.Побутувала думка, що дітей до 18 років оперувати не варто. Натомість у цілому світі це роблять. У Флориді прооперували 2-річного хлопчика, який страждав від ожиріння. В Україні 15% дітей мають надмірну вагу, а 7% - страждають від ожиріння. Якщо чекати до повноліття, з’явиться ще більше проблем. Наприклад, такі діти схильні до цукрового діабету.

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