Олега Сенцова нагородили премією імені Магнітського
Сьогодні, 01:06
Звільнений з російського ув’язнення український режисер Олег Сенцов був нагороджений міжнародною премією в області журналістських розслідувань і захисту прав людини імені Сергія Магнітського.
Трансляція церемонії, яка традиційно проходить в Лондоні, велася на порталах Hermitage Capital Management — в цьому інвестиційному фонді працював Сергій Магнітський, - передає УНН із посиланням на Голос Америки.
Нагорода була присуджена Сенцову ще в листопаді минулого року, проте режисер не міг її прийняти особисто, перебуваючи в полоні Кремля.
Нагороду колишньому політв’язню вручила донька сенатора Джона Маккейна Меган, її батько був посмертно нагороджений премією Магнітського в минулому році.
Про вручення нагороди Сенцову у своєму Twitter написав Вільям Браудер, засновник Hermitage Capital Management і засновник премії Магнітського.
Премія Магнітського, що присуджується з 2015 року, вручається за заслуги в сфері журналістських розслідувань і за діяльність по боротьбі за права людини.
Сам Сенцов у Своєму Facebook виклав світлини з церемонії нагородження.
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Трансляція церемонії, яка традиційно проходить в Лондоні, велася на порталах Hermitage Capital Management — в цьому інвестиційному фонді працював Сергій Магнітський, - передає УНН із посиланням на Голос Америки.
Нагорода була присуджена Сенцову ще в листопаді минулого року, проте режисер не міг її прийняти особисто, перебуваючи в полоні Кремля.
Нагороду колишньому політв’язню вручила донька сенатора Джона Маккейна Меган, її батько був посмертно нагороджений премією Магнітського в минулому році.
Про вручення нагороди Сенцову у своєму Twitter написав Вільям Браудер, засновник Hermitage Capital Management і засновник премії Магнітського.
Премія Магнітського, що присуджується з 2015 року, вручається за заслуги в сфері журналістських розслідувань і за діяльність по боротьбі за права людини.
Сам Сенцов у Своєму Facebook виклав світлини з церемонії нагородження.
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