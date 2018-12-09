Олега Сенцова нагородили премією імені Магнітського

Олег Сенцов був нагороджений міжнародною премією в області журналістських розслідувань і захисту прав людини імені Сергія Магнітського.



Трансляція церемонії, яка традиційно проходить в Лондоні, велася на порталах Hermitage Capital Management — в цьому інвестиційному фонді працював Сергій Магнітський, -



Нагорода була присуджена Сенцову ще в листопаді минулого року, проте режисер не міг її прийняти особисто, перебуваючи в полоні Кремля.



Нагороду колишньому політв’язню вручила донька сенатора Джона Маккейна Меган, її батько був посмертно нагороджений премією Магнітського в минулому році.



Про вручення нагороди Сенцову у своєму Twitter написав Вільям Браудер, засновник Hermitage Capital Management і засновник премії Магнітського.



Премія Магнітського, що присуджується з 2015 року, вручається за заслуги в сфері журналістських розслідувань і за діяльність по боротьбі за права людини.

Сам Сенцов у Своєму Facebook виклав світлини з церемонії нагородження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Звільнений з російського ув’язнення український режисербув нагороджений міжнародною премією в області журналістських розслідувань і захисту прав людини імені Сергія Магнітського.Трансляція церемонії, яка традиційно проходить в Лондоні, велася на порталах Hermitage Capital Management — в цьому інвестиційному фонді працював Сергій Магнітський, - передає УНН із посиланням на Голос Америки.Нагорода була присуджена Сенцову ще в листопаді минулого року, проте режисер не міг її прийняти особисто, перебуваючи в полоні Кремля.Нагороду колишньому політв’язню вручила донька сенатора Джона Маккейна Меган, її батько був посмертно нагороджений премією Магнітського в минулому році.Про вручення нагороди Сенцову у своєму Twitter написав Вільям Браудер, засновник Hermitage Capital Management і засновник премії Магнітського.Премія Магнітського, що присуджується з 2015 року, вручається за заслуги в сфері журналістських розслідувань і за діяльність по боротьбі за права людини.Сам Сенцов у Своєму Facebook виклав світлини з церемонії нагородження.

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