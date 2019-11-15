У Кабінету міністрів буде нова представниця

Олена Шуляк.



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"Наша задача – пояснювати важливість та позитивні наслідки пропонованих нами змін, аби народні депутати, маючи усю необхідну інформацію, могли донести її до своїх виборців та підтримати ініціативи Кабінету Міністрів під час голосування на пленарних засіданнях.



Пані Олена за час роботи у ВР вже продемонструвала чудові результати у цьому напрямку", - каже Прем'єр Олексій Гончарук.



Дадамо, що Олена Шуляк є заступницею голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.



До цього обіймала посади члена Правління, керівника сектору "Будівництво" BRDO, генерального директора ТОВ "Мідланд Девелопмент Україна" та низку посад у бізнес-сегменті.



На громадських засадах була віцепрезиденткою Спілки українських підприємців та віцепрезиденткою Young Presidents' Organization.





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