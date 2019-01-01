Поліція шукає шахрайок з Каменя-Каширського. ВІДЕО

Правоохоронці Камінь-Каширського шукають шахрайок, які обдурили на гроші продавчиню у магазині.Про це повідомляють на сторінці у фейсбуці.21 липня 2019 року близько 11:00 год дві жінки шахрайським способом заволоділи коштами касира одного з магазинів Каменя - Каширського.Шахрайки отримали незаконним шляхом 1000 гривень (по 500 грн кожна).Жінки, стверджуючи касиру, що дали гроші в сумі по 500 гривень за товар, насправді лише показали купюру такого номіналу. Отримавши решту з грошей, яких насправді не давали, вони залишили приміщення магазину та пішли у невідомому напрямі.Жінки не місцеві, розмовляли російською мовою. Наразі їх особи встановлюють.У разі отримання будь-якої інформації про осіб, що на відео нижче, просимо повідомити у Камінь-Каширський відділ поліції або звернутися за телефоном «2-32-09»