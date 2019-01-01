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Поліція шукає шахрайок з Каменя-Каширського. ВІДЕО

Поліція шукає шахрайок з Каменя-Каширського. ВІДЕО
Правоохоронці Камінь-Каширського шукають шахрайок, які обдурили на гроші продавчиню у магазині.

Про це повідомляють на сторінці у фейсбуці.

21 липня 2019 року близько 11:00 год дві жінки шахрайським способом заволоділи коштами касира одного з магазинів Каменя - Каширського.

Шахрайки отримали незаконним шляхом 1000 гривень (по 500 грн кожна).

Жінки, стверджуючи касиру, що дали гроші в сумі по 500 гривень за товар, насправді лише показали купюру такого номіналу. Отримавши решту з грошей, яких насправді не давали, вони залишили приміщення магазину та пішли у невідомому напрямі.

Жінки не місцеві, розмовляли російською мовою. Наразі їх особи встановлюють.

У разі отримання будь-якої інформації про осіб, що на відео нижче, просимо повідомити у Камінь-Каширський відділ поліції або звернутися за телефоном «2-32-09»


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Теги: шахрайки, камінь-каширськ, поліція
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