Поліція шукає шахрайок з Камінь-Каширського. ВІДЕО
Сьогодні, 00:17
Правоохоронці Камінь-Каширського шукають шахрайок, які обдурили на гроші продавчиню у магазині.
Про це повідомляють на сторінці у фейсбуці.
21 липня 2019 року близько 11:00 год дві жінки шахрайським способом заволоділи коштами касира одного з магазинів Каменя - Каширського.
Шахрайки отримали незаконним шляхом 1000 гривень (по 500 грн кожна).
Жінки, стверджуючи касиру, що дали гроші в сумі по 500 гривень за товар, насправді лише показали купюру такого номіналу. Отримавши решту з грошей, яких насправді не давали, вони залишили приміщення магазину та пішли у невідомому напрямі.
Жінки не місцеві, розмовляли російською мовою. Наразі їх особи встановлюють.
У разі отримання будь-якої інформації про осіб, що на відео нижче, просимо повідомити у Камінь-Каширський відділ поліції або звернутися за телефоном «2-32-09»
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Про це повідомляють на сторінці у фейсбуці.
21 липня 2019 року близько 11:00 год дві жінки шахрайським способом заволоділи коштами касира одного з магазинів Каменя - Каширського.
Шахрайки отримали незаконним шляхом 1000 гривень (по 500 грн кожна).
Жінки, стверджуючи касиру, що дали гроші в сумі по 500 гривень за товар, насправді лише показали купюру такого номіналу. Отримавши решту з грошей, яких насправді не давали, вони залишили приміщення магазину та пішли у невідомому напрямі.
Жінки не місцеві, розмовляли російською мовою. Наразі їх особи встановлюють.
У разі отримання будь-якої інформації про осіб, що на відео нижче, просимо повідомити у Камінь-Каширський відділ поліції або звернутися за телефоном «2-32-09»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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