Instagram без лайків: які оновлення у популярній соцмережі





Про це йдеться в повідомленні Instagram у Twitter, - пише



«Якщо ви берете участь у ньому (тестуванні — ред.), то більше не побачите кількість лайків та переглядів під фото і відео у вашій стрічці, якщо вони опубліковані не вами», — заявили у компанії.



Зазначається, що відгуки про нову функцію з перших країн, де її запровадили — Австралії, Канади, Нової Зеландії, Бразилії, Ірландії, Італії та Японії — були позитивними. Водночас в Instagram наголосили, що це глобальна зміна, тому її перевірка продовжиться, аби «дізнатися більше від глобальної спільноти».



Таким чином Instagram хоче заохотити користувачів не гнатися за кількістю лайків, а зосередитися власне на контенті.



Кількість вподобань посту все одно можна побачити, натиснувши на кнопку «Інші люди»



Також у соцмережі додали, що розуміють цінність лічильника лайків для деяких користувачів, тому Instagram працює над новими функціями, які дозволять «продемонструвати цінність» того чи іншого акаунту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Соцмережа Instagram розширила на весь світ тестування функції, що приховує лічильник лайків під постами інших користувачів.Про це йдеться в повідомленні Instagram у Twitter, - пише Укрінформ «Якщо ви берете участь у ньому (тестуванні — ред.), то більше не побачите кількість лайків та переглядів під фото і відео у вашій стрічці, якщо вони опубліковані не вами», — заявили у компанії.Зазначається, що відгуки про нову функцію з перших країн, де її запровадили — Австралії, Канади, Нової Зеландії, Бразилії, Ірландії, Італії та Японії — були позитивними. Водночас в Instagram наголосили, що це глобальна зміна, тому її перевірка продовжиться, аби «дізнатися більше від глобальної спільноти».Таким чином Instagram хоче заохотити користувачів не гнатися за кількістю лайків, а зосередитися власне на контенті.Кількість вподобань посту все одно можна побачити, натиснувши на кнопку «Інші люди»Також у соцмережі додали, що розуміють цінність лічильника лайків для деяких користувачів, тому Instagram працює над новими функціями, які дозволять «продемонструвати цінність» того чи іншого акаунту.

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