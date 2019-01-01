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Instagram без лайків: які оновлення у популярній соцмережі

Instagram без лайків: які оновлення у популярній соцмережі
Соцмережа Instagram розширила на весь світ тестування функції, що приховує лічильник лайків під постами інших користувачів.

Про це йдеться в повідомленні Instagram у Twitter, - пише Укрінформ.

«Якщо ви берете участь у ньому (тестуванні — ред.), то більше не побачите кількість лайків та переглядів під фото і відео у вашій стрічці, якщо вони опубліковані не вами», — заявили у компанії.

Зазначається, що відгуки про нову функцію з перших країн, де її запровадили — Австралії, Канади, Нової Зеландії, Бразилії, Ірландії, Італії та Японії — були позитивними. Водночас в Instagram наголосили, що це глобальна зміна, тому її перевірка продовжиться, аби «дізнатися більше від глобальної спільноти».

Таким чином Instagram хоче заохотити користувачів не гнатися за кількістю лайків, а зосередитися власне на контенті.

Кількість вподобань посту все одно можна побачити, натиснувши на кнопку «Інші люди»

Також у соцмережі додали, що розуміють цінність лічильника лайків для деяких користувачів, тому Instagram працює над новими функціями, які дозволять «продемонструвати цінність» того чи іншого акаунту.

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Теги: інстарграм, лайки, оновлення
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