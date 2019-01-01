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Назвали найпопулярніше прізвище в Україні

Назвали найпопулярніше прізвище в Україні
Чеські лінгвісти проаналізували мільйони прізвищ і визначили найпоширеніше в Україні.

Як повідомляє ВСВІТІ, лідером виявилося прізвище Мельник. Його носії найчастіше проживають на заході України. Зараз Мельників – понад 174 тисячі.

Друге місце – у прізвища Шевченко. Зустріти людей з таким прізвищем можна у всіх регіонах. Примітно, що у 1990-ті Шевченки утримували першість.

На третьому місці розташувалося прізвище Бойко.

Лінгвісти також з’ясували, що найпоширеніше прізвище у Польщі – Новак, у Німеччині – Мюллер, в Італії – Россі, у Франції – Мартін, а в Англії – Сміт.

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Теги: прізвище, мельник, україна
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