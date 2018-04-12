Зіткнення двох вантажівок на Набережній у Луцьку: деталі смертельної аварії





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Нагадаємо, смертельна аварія трапилася у п'ятницю, 15 листопада, по обіді.



За кермом спеціалізованого вантажного автомобіля Iveco перебував 50-річний лучанин. Водій допустив зіткнення із вантажівкою Foton, під керуванням 51-річного жителя Ківерцівського району, котра рухалася у попутному напрямку. Від удару вантажівка злетіла у кювет.



Внаслідок автопригоди водій вантажівки FOTON загинув. Водія спеціалізованого вантажного автомобіля IVEKO госпіталізували.



За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Набережній у Луцьку внаслідок зіткнення двох вантажівок загинула людина.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області Нагадаємо,у п'ятницю, 15 листопада, по обіді.За кермом спеціалізованого вантажного автомобіля Iveco перебував 50-річний лучанин. Водій допустив зіткнення із вантажівкою Foton, під керуванням 51-річного жителя Ківерцівського району, котра рухалася у попутному напрямку. Від удару вантажівка злетіла у кювет.Внаслідок автопригоди водій вантажівки FOTON загинув. Водія спеціалізованого вантажного автомобіля IVEKO госпіталізували.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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