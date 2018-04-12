вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зіткнення двох вантажівок на Набережній у Луцьку: деталі смертельної аварії

Зіткнення двох вантажівок на Набережній у Луцьку: деталі смертельної аварії
На вулиці Набережній у Луцьку внаслідок зіткнення двох вантажівок загинула людина.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, смертельна аварія трапилася у п'ятницю, 15 листопада, по обіді.

За кермом спеціалізованого вантажного автомобіля Iveco перебував 50-річний лучанин. Водій допустив зіткнення із вантажівкою Foton, під керуванням 51-річного жителя Ківерцівського району, котра рухалася у попутному напрямку. Від удару вантажівка злетіла у кювет.

Внаслідок автопригоди водій вантажівки FOTON загинув. Водія спеціалізованого вантажного автомобіля IVEKO госпіталізували.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Зіткнення двох вантажівок на Набережній у Луцьку: деталі смертельної аварії
Зіткнення двох вантажівок на Набережній у Луцьку: деталі смертельної аварії

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Набережна, аварія, Луцьк, деталі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Роми обікрали будинок 52-річного волинянина
Сьогодні, 10:40
16 листопада – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна позичати гроші
Сьогодні, 10:10
Зіткнення двох вантажівок на Набережній у Луцьку: деталі смертельної аварії
Сьогодні, 09:49
У семимісячного малюка з Волині – рідкісна хвороба: рідні благають про допомогу
Сьогодні, 09:20
У Володимирі-Волинському студентів привітали з професійним святом
Сьогодні, 08:35
Схожі новини
Один водій загинув, інший – травмований: поліція прокоментувала страшну ДТП на Набережній. ФОТО Один водій загинув, інший – травмований: поліція прокоментувала страшну ДТП на Набережній. ФОТО
15 листопад, 16:16
У Луцьку на Набережній перевернулася вантажівка: рух ускладнений. ФОТО. ОНОВЛЕНО У Луцьку на Набережній перевернулася вантажівка: рух ускладнений. ФОТО. ОНОВЛЕНО
15 листопад, 15:02
У Луцьку бус зіткнувся з КамАЗом, постраждала сім’я з дитиною. ОНОВЛЕНО У Луцьку бус зіткнувся з КамАЗом, постраждала сім’я з дитиною. ОНОВЛЕНО
12 квітень, 2018, 17:04
Аварія на Набережній: перекинувся причіп з фруктами. ОНОВЛЕНО Аварія на Набережній: перекинувся причіп з фруктами. ОНОВЛЕНО
01 серпень, 2017, 10:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Роми обікрали будинок 52-річного волинянина
Сьогодні, 10:40
 0
16 листопада – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна позичати гроші
Сьогодні, 10:10
 0
Зіткнення двох вантажівок на Набережній у Луцьку: деталі смертельної аварії
Сьогодні, 09:49
 0
У семимісячного малюка з Волині – рідкісна хвороба: рідні благають про допомогу
Сьогодні, 09:20
 0
У Володимирі-Волинському студентів привітали з професійним святом
Сьогодні, 08:35
 0
Медіа
відео
1/8
﻿