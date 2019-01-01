16 листопада – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна позичати гроші
Сьогодні, 10:10
Сьогодні, 16 листопада, відзначають День працівників радіо, телебачення і зв'язку України.
Дата 16 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, - повідомляє maximum.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Мучеників Акепсіма, єпископа, Йосипа пресвітера і Аіфала диякона.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 16 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Єгор, Юрій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на річці стоїть лід, то в наступному році буде хороший урожай хліба.
- Якщо до вечора мороз, то зима буде теплою.
- Вранці мороз вдарив – випаде багато снігу.
- Миші риють ями – до похолодання.
- Якщо сніг лежить, а листя ще не на всіх деревах обсипалися, то наступний рік буде важким і неврожайним.
- Дим з димаря стовпом іде – до морозної погоди.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто відправлятися в далеку дорогу.
- Заборонено позичати будь-кому гроші.
- Не можна виносити сміття цього вечора.
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Дата 16 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, - повідомляє maximum.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Мучеників Акепсіма, єпископа, Йосипа пресвітера і Аіфала диякона.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 16 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Єгор, Юрій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на річці стоїть лід, то в наступному році буде хороший урожай хліба.
- Якщо до вечора мороз, то зима буде теплою.
- Вранці мороз вдарив – випаде багато снігу.
- Миші риють ями – до похолодання.
- Якщо сніг лежить, а листя ще не на всіх деревах обсипалися, то наступний рік буде важким і неврожайним.
- Дим з димаря стовпом іде – до морозної погоди.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто відправлятися в далеку дорогу.
- Заборонено позичати будь-кому гроші.
- Не можна виносити сміття цього вечора.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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