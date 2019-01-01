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Податкова міліція викрила підпільний цех фальсифікованого алкоголю, який продавали на Волині

Податкова міліція викрила підпільний цех фальсифікованого алкоголю, який продавали на Волині
Слідчі податкової міліції викрили громадянина Рівненської області у незаконному виготовленні, зберіганні та транспортуванні, а також у збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які продавали у Рівненській та Волинській області.

Про це інформує пресслужба фіскальної служби.

Так, працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області, у межах кримінального провадження відслідкували та визначили місця виготовлення та зберігання продукції.

За результатами проведених обшуків працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області та ГУ ДФС у Волинській області на території Рівненської та Волинської областей припинено діяльність підпільного цеху з виготовлення алкогольних напоїв.

З незаконного обігу вилучили:

- 1033 літрів спирту орієнтовною вартістю 206,6 тис. грн.;

- 385 літрів готової до розливу спиртосуміші орієнтовною вартістю 115,5 тис. грн.;

- 1282 літрів алкогольних напоїв орієнтовною вартістю 74,3 тис. грн.;

- фурнітура для виготовлення коньяку, політеленові пакети об’ємом 3л., палітеленові пакети з краном об’ємом 10 л. (Beg-In-Box), картонні коробки для Beg-In-Box, саморобний пристрій для кустарного розливу з медичними капельницями, бочки з характерним запахом спирту, пусті скляні пляшки, пластмасові каністри з характерним запахом спирту, лійки, шланги, корки;

- лінія розливу орієнтовною вартістю 150,0 тис. грн.

Всього, в ході обшуків вилучили ТМЦ орієнтовною вартістю 546,4 тис. грн., з них - підакцизної групи товарів (ЛГВ, спирт, спиртосуміш) орієнтовною вартістю 396,4 тис. грн.

Зазначають, вищевказану незаконно виготовлену підакцизну групу товарів зловмисники планували реалізувати на території Рівненської та Волинської областей.

Кримінальним кодексом України за вчинення правопорушень у сфері підакцизних товарів передбачено відповідальність:

- статтею 199 «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів» від позбавлення волі на строк від трьох до дванадцяти років з конфіскацією майна;

- статтею 204 «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» та карається штрафом від однієї тисячі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Окрім того, за даною статтею передбачено відповідальність за виготовлення з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а так само незаконний збут таких товарів, що призвело до отруєння людей чи інших тяжких наслідків - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Податкова міліція викрила підпільний цех фальсифікованого алкоголю, який продавали на Волині
Податкова міліція викрила підпільний цех фальсифікованого алкоголю, який продавали на Волині
Податкова міліція викрила підпільний цех фальсифікованого алкоголю, який продавали на Волині
Податкова міліція викрила підпільний цех фальсифікованого алкоголю, який продавали на Волині



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Теги: податкова міліція, підпільний цех, Рівненщина, Волинь
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