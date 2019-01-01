Волинянин, у якого пухлина врослася у сусідні органи, просить про допомогу

Володимир Сівак з Нововолинська, у якого пухлина врослася у сусідні органи, звертається до небайдужих людей про допомогу зібрати кошти на 3 обов'язкових хіміотерапії.



Про це



"Я в скрутному становищі. Є ліки, які можуть допомогти мені, але не достатньо грошей, щоб їх при дбати на три обов'язкових хіміотерапії", - повідомляє Володимир.



За його словами, цей препарат інноваційний, таргентної дії. Він не дає, щоб йшли метастази, діє тільки на злоякісні пухлини, не знищує весь організм.



В Національному інституті раку чоловіку повинні були видалити пухлину на сліпій кишці, але не вдалось. Зробили тільки стому.



"Пухлина дуже велика, врослась в сусідні органи. Треба, щоб вона зменшилась. Для того маю пройти три хімії з додаванням "Авастин". Він дуже дорогий. Одну хімію вже пройшов. 25 листопада має бути друга, а ще через два тижні третя. Тоді КТ. Якщо буде хороший результат, пухлину видалять", - просить про допомогу чоловік.



ПриватБанк: 4731 2191 1495 7628 Сівак Володимир.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. з Нововолинська, у якого пухлина врослася у сусідні органи, звертається до небайдужих людей про допомогу зібрати кошти на 3 обов'язкових хіміотерапії.Про це чоловік написав у Facebook-сторінці "Старовижівщина"."Я в скрутному становищі. Є ліки, які можуть допомогти мені, але не достатньо грошей, щоб їх при дбати на три обов'язкових хіміотерапії", - повідомляє Володимир.За його словами, цей препарат інноваційний, таргентної дії. Він не дає, щоб йшли метастази, діє тільки на злоякісні пухлини, не знищує весь організм.В Національному інституті раку чоловіку повинні були видалити пухлину на сліпій кишці, але не вдалось. Зробили тільки стому."Пухлина дуже велика, врослась в сусідні органи. Треба, щоб вона зменшилась. Для того маю пройти три хімії з додаванням "Авастин". Він дуже дорогий. Одну хімію вже пройшов. 25 листопада має бути друга, а ще через два тижні третя. Тоді КТ. Якщо буде хороший результат, пухлину видалять", - просить про допомогу чоловік.

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