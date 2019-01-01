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Волинянин, у якого пухлина врослася у сусідні органи, просить про допомогу

Волинянин, у якого пухлина врослася у сусідні органи, просить про допомогу
Володимир Сівак з Нововолинська, у якого пухлина врослася у сусідні органи, звертається до небайдужих людей про допомогу зібрати кошти на 3 обов'язкових хіміотерапії.

Про це чоловік написав у Facebook-сторінці "Старовижівщина".

"Я в скрутному становищі. Є ліки, які можуть допомогти мені, але не достатньо грошей, щоб їх при дбати на три обов'язкових хіміотерапії", - повідомляє Володимир.

За його словами, цей препарат інноваційний, таргентної дії. Він не дає, щоб йшли метастази, діє тільки на злоякісні пухлини, не знищує весь організм.

В Національному інституті раку чоловіку повинні були видалити пухлину на сліпій кишці, але не вдалось. Зробили тільки стому.

"Пухлина дуже велика, врослась в сусідні органи. Треба, щоб вона зменшилась. Для того маю пройти три хімії з додаванням "Авастин". Він дуже дорогий. Одну хімію вже пройшов. 25 листопада має бути друга, а ще через два тижні третя. Тоді КТ. Якщо буде хороший результат, пухлину видалять", - просить про допомогу чоловік.

ПриватБанк: 4731 2191 1495 7628 Сівак Володимир.

Волинянин, у якого пухлина врослася у сусідні органи, просить про допомогу
Волинянин, у якого пухлина врослася у сусідні органи, просить про допомогу
Волинянин, у якого пухлина врослася у сусідні органи, просить про допомогу
Волинянин, у якого пухлина врослася у сусідні органи, просить про допомогу
Волинянин, у якого пухлина врослася у сусідні органи, просить про допомогу
Волинянин, у якого пухлина врослася у сусідні органи, просить про допомогу

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Теги: допомога, рак, Нововолинськ
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