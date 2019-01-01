Луцька школа відзначила 80-річчя. ФОТО





Святкова зала зібрала педагогів, випускників, учнівську молодь, ветеранів педагогічної праці та багатьох інших почесних гостей, - про це йдеться



Привітати колектив закладу із поважним ювілеєм прийшли секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, заступник міського голови Ірина Чебелюк, начальник управління освіти Зіновія Лещенко.



Розпочали із виконання гімну школи та перегляду відеофільму про історію та сучасне життя школи №1, яка була створена восени 1939-го року на базі польської гімназії. Під час урочистого вечора згадували усіх тих, хто творив шкільну родину: педагогів, директорів, талановитих випускників, які завжди пам’ятають дорогу до школи, як до рідного дому.



Вітаючи шкільну родину із поважною датою, секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт зазначив:



«Час летить швидко та невблаганно, Кожен вчитель- це ціла епоха, яка наповнена тяжкою працею, успіхами і невдачами десятків тисяч учнів. Ця школа- досвідчена, але все ж молода та амбіційна , прагне бути кращою, адже її назва красномовно свідчить про те, що це “школа номер один”. Це велика, дружня сім’я вчителів, учнів, батьків, яка дала путівку в життя багатьом випускникам, які сьогодні роблять наше місто кращим, затишнішим, допомогла розкрити тисячі талантів, реалізувати величезну кількість здібностей. Дякую педагогам за титанічну працю та любов до учнів. Дякую випускникам, які стали частинкою шкільної родини.



Восьмидесятилітня історія школи №1- це історія нашого успіху. Тож нехай у вас буде якомога більше гарних учнів, прекрасних вчителів, які стануть предметом гордості», - побажав Григорій Пустовіт.



З нагоди 80-ї річниці Луцької спеціалізованої школи №1 педагогічному колективу закладу (директор Андрій Киця) оголосили Подяку міського голови за сумлінну працю, високий професіоналізм, високі показники успішності здобувачів освіти,впровадження інноваційних методів навчання та виховання учнівської молоді.



Привітання супроводжувалися музичними і танцювальними концертними номерами, які гармонійно доповнили святкову атмосферу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Палаці культури відбулись урочистості з нагоди 80-ї річниці Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1.Святкова зала зібрала педагогів, випускників, учнівську молодь, ветеранів педагогічної праці та багатьох інших почесних гостей, - про це йдеться на сайті Луцькради Привітати колектив закладу із поважним ювілеєм прийшли секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови, заступник міського голови, начальник управління освітиРозпочали із виконання гімну школи та перегляду відеофільму про історію та сучасне життя школи №1, яка була створена восени 1939-го року на базі польської гімназії. Під час урочистого вечора згадували усіх тих, хто творив шкільну родину: педагогів, директорів, талановитих випускників, які завжди пам’ятають дорогу до школи, як до рідного дому.Вітаючи шкільну родину із поважною датою, секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт зазначив:«Час летить швидко та невблаганно, Кожен вчитель- це ціла епоха, яка наповнена тяжкою працею, успіхами і невдачами десятків тисяч учнів. Ця школа- досвідчена, але все ж молода та амбіційна , прагне бути кращою, адже її назва красномовно свідчить про те, що це “школа номер один”. Це велика, дружня сім’я вчителів, учнів, батьків, яка дала путівку в життя багатьом випускникам, які сьогодні роблять наше місто кращим, затишнішим, допомогла розкрити тисячі талантів, реалізувати величезну кількість здібностей. Дякую педагогам за титанічну працю та любов до учнів. Дякую випускникам, які стали частинкою шкільної родини.Восьмидесятилітня історія школи №1- це історія нашого успіху. Тож нехай у вас буде якомога більше гарних учнів, прекрасних вчителів, які стануть предметом гордості», - побажав Григорій Пустовіт.З нагоди 80-ї річниці Луцької спеціалізованої школи №1 педагогічному колективу закладу (директор) оголосили Подяку міського голови за сумлінну працю, високий професіоналізм, високі показники успішності здобувачів освіти,впровадження інноваційних методів навчання та виховання учнівської молоді.Привітання супроводжувалися музичними і танцювальними концертними номерами, які гармонійно доповнили святкову атмосферу.

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