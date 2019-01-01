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У Луцьку викрали елітне авто

У Луцьку викрали елітне авто
У Луцьку вночі невідомі викрали легковий автомобіль марки Kia Sportage.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив луцький активіст Ігор Алексєєв.

За його словами, крадіжка трапилася вночі з 15 на 16 листопада. Номерний знак авто - AC7227CE.

"В мого товариша вкрали автомобіль й скоріше за все він ще в місті !Давайте допоможемо людині знайти автівку!Винагорода за інформацію чи повернення. 0682722522 Олександр, - йдеться у повідомленні.

У Луцьку викрали елітне авто

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Теги: Луцьк, вкрали авто, допомога
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Коментарі 1
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Не шкода.Не на бідного попали.
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