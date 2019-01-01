У Луцьку викрали елітне авто





Про це на своїй сторінці у Facebook Ігор Алексєєв.



За його словами, крадіжка трапилася вночі з 15 на 16 листопада. Номерний знак авто - AC7227CE.



"В мого товариша вкрали автомобіль й скоріше за все він ще в місті !Давайте допоможемо людині знайти автівку!Винагорода за інформацію чи повернення. 0682722522 Олександр, - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вночі невідомі викрали легковий автомобіль марки Kia Sportage.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив луцький активістЗа його словами, крадіжка трапилася вночі з 15 на 16 листопада. Номерний знак авто - AC7227CE."В мого товариша вкрали автомобіль й скоріше за все він ще в місті !Давайте допоможемо людині знайти автівку!Винагорода за інформацію чи повернення., - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію