У Луцьку викрали елітне авто
Сьогодні, 12:55
У Луцьку вночі невідомі викрали легковий автомобіль марки Kia Sportage.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив луцький активіст Ігор Алексєєв.
За його словами, крадіжка трапилася вночі з 15 на 16 листопада. Номерний знак авто - AC7227CE.
"В мого товариша вкрали автомобіль й скоріше за все він ще в місті !Давайте допоможемо людині знайти автівку!Винагорода за інформацію чи повернення. 0682722522 Олександр, - йдеться у повідомленні.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив луцький активіст Ігор Алексєєв.
За його словами, крадіжка трапилася вночі з 15 на 16 листопада. Номерний знак авто - AC7227CE.
"В мого товариша вкрали автомобіль й скоріше за все він ще в місті !Давайте допоможемо людині знайти автівку!Винагорода за інформацію чи повернення. 0682722522 Олександр, - йдеться у повідомленні.
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Коментарі 1
Не шкода.Не на бідного попали.
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