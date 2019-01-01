У Володимирі на очисних спорудах встановлять нове обладнання з Італії. ФОТО





Нове обладнання вирішить проблеми з очищенням стічних вод і дозволить значно зекономити на електроенергії, - повідомляє



За словами директора Володимир-Волинського управління водопровідно-каналізаційного господарства Сергія Луцюка, обладнання було необхідне, адже старе повністю використало свій ресурс, тому що працює від початку запуску очисних споруд.



Нова повітродувка дозволить значно зекономити на електроенергії і попри те, що вартує близько 1,5 мільйона гривень, зможе окупити себе повністю за 1,5-2 роки, розповів директор УВКГ.



“Економія електроенергії становитиме 25 тисяч кВт⋅год за місяць. Це дасть можливість окупити обладнання десь за півтора-два роки. Крім того, це збереження навколишнього середовища, адже обладнання покращить якість очищення стічних вод”, – сказав Сергій Луцюк.



Роботи з встановлення і запуску нового обладнання встигнуть зробити приблизно за два тижні.



Як зазначив перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук, у червні 2019 року під час виїзного Дня депутата здійснили візит на очисні споруди, бо гостро постала проблема реконструкції та оновлення системи, яка очищує стічні води Володимирщини.



Вже під час наступної сесії міської ради депутати проголосували про виділення коштів на заміну обладнання, що насичує відстійники повітрям.



З міського бюджету спрямували півтора мільйона гривень на придбання роторної повітродувки з шафою управління та перетворювачем частоти з електродвигуном потужністю 110 кВт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15-го листопада на комплекс очисних споруд у Володимирі-Волинському доставили нову установку італійського виробництва – роторну повітродувку.Нове обладнання вирішить проблеми з очищенням стічних вод і дозволить значно зекономити на електроенергії, - повідомляє "Буг" За словами директора Володимир-Волинського управління водопровідно-каналізаційного господарства, обладнання було необхідне, адже старе повністю використало свій ресурс, тому що працює від початку запуску очисних споруд.Нова повітродувка дозволить значно зекономити на електроенергії і попри те, що вартує близько 1,5 мільйона гривень, зможе окупити себе повністю за 1,5-2 роки, розповів директор УВКГ.“Економія електроенергії становитиме 25 тисяч кВт⋅год за місяць. Це дасть можливість окупити обладнання десь за півтора-два роки. Крім того, це збереження навколишнього середовища, адже обладнання покращить якість очищення стічних вод”, – сказав Сергій Луцюк.Роботи з встановлення і запуску нового обладнання встигнуть зробити приблизно за два тижні.Як зазначив перший заступник міського голови, у червні 2019 року під час виїзного Дня депутата здійснили візит на очисні споруди, бо гостро постала проблема реконструкції та оновлення системи, яка очищує стічні води Володимирщини.Вже під час наступної сесії міської ради депутати проголосували про виділення коштів на заміну обладнання, що насичує відстійники повітрям.З міського бюджету спрямували півтора мільйона гривень на придбання роторної повітродувки з шафою управління та перетворювачем частоти з електродвигуном потужністю 110 кВт.

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