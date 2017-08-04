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Потяг збив на смерть українську боксерку на Київщині

Потяг збив на смерть українську боксерку на Київщині
Дівчину, яку у селі Тарасівка на Київщині 15 листопада збив потяг, виявилася боксеркою зі збірної України.

Про це повідомила пресслужба Федерації боксу України, передає ТСН.

Як виявилося, загибла - це 18-річна Аміна Булах. Дівчина була бронзовою призеркою молодіжного чемпіонату Європи з жіночого боксу. 

Зазначається, що прощання зі спортсменкою відбудеться 16 листопада в місті Кропивницький.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "нещасний випадок".

Як повідомлялося, дівчина пізно ввечері вийшла з аптеки та пішла додому через залізничний переїзд. У цей час наближався потяг, який рухався з Києва до Фастова, але дівчина його не почула, оскільки перебувала у навушниках.

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Теги: смерть, Київ, потяг, українська боксерка
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