вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україну завтра, 17 листопада, прийдуть перші морози

В Україну завтра, 17 листопада, прийдуть перші морози
Уже завтра, 17 листопада, в Україну прийдуть перші морози.

Про це інформують “Українські новини” із посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, по всій території України найближчими днями буде хмарно з проясненнями, опадів не слід очікувати.

У західних областях уночі +2…+8 градусів, удень +8…+14 градусів. На півночі – уночі +2…+8 градусів, вдень +7…+13 градусів. У центрі – вночі +1…+8, удень +6…+13 градусів. На сході – вночі -3…+2 градуси, вдень +6…+12 градусів. На півдні – вночі +2…+9 градусів, удень +8…+15 градусів. У Криму – вночі +2…+7 градусів, вдень +9…+14 градусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: перший мороз, Україна, погода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі планують збудувати бетонний завод
Сьогодні, 16:10
В Україну завтра, 17 листопада, прийдуть перші морози
Сьогодні, 15:44
Як луцька молодь проводили вечори на вулиці Лесі Українки 70 років тому
Сьогодні, 15:15
Волинянка створює диво-прикраси, якими захоплюються за кордоном
Сьогодні, 14:40
Потяг збив на смерть українську боксерку на Київщині
Сьогодні, 14:05
Схожі новини
На вихідних в Україні прогнозують до 21 градуса тепла На вихідних в Україні прогнозують до 21 градуса тепла
08 листопад, 14:15
Через туман в Україні оголосили штормове попередження Через туман в Україні оголосили штормове попередження
28 жовтень, 17:09
Зима битиме рекорди: на Україну чекають найсильніші за 30 років морози та снігопади Зима битиме рекорди: на Україну чекають найсильніші за 30 років морози та снігопади
19 жовтень, 12:00
«Бабине літо»: в Україну повертається тепло «Бабине літо»: в Україну повертається тепло
09 жовтень, 12:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі планують збудувати бетонний завод
Сьогодні, 16:10
 0
В Україну завтра, 17 листопада, прийдуть перші морози
Сьогодні, 15:44
 0
Як луцька молодь проводили вечори на вулиці Лесі Українки 70 років тому
Сьогодні, 15:15
 0
Волинянка створює диво-прикраси, якими захоплюються за кордоном
Сьогодні, 14:40
 0
Потяг збив на смерть українську боксерку на Київщині
Сьогодні, 14:05
 0
Медіа
відео
1/8
﻿