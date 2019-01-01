В Україну завтра, 17 листопада, прийдуть перші морози





Про це інформують



Так, по всій території України найближчими днями буде хмарно з проясненнями, опадів не слід очікувати.



У західних областях уночі +2…+8 градусів, удень +8…+14 градусів. На півночі – уночі +2…+8 градусів, вдень +7…+13 градусів. У центрі – вночі +1…+8, удень +6…+13 градусів. На сході – вночі -3…+2 градуси, вдень +6…+12 градусів. На півдні – вночі +2…+9 градусів, удень +8…+15 градусів. У Криму – вночі +2…+7 градусів, вдень +9…+14 градусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже завтра, 17 листопада, в Україну прийдуть перші морози.Про це інформують “Українські новини” із посиланням на дані Укргідрометцентру.Так, по всій території України найближчими днями буде хмарно з проясненнями, опадів не слід очікувати.У західних областях уночі +2…+8 градусів, удень +8…+14 градусів. На півночі – уночі +2…+8 градусів, вдень +7…+13 градусів. У центрі – вночі +1…+8, удень +6…+13 градусів. На сході – вночі -3…+2 градуси, вдень +6…+12 градусів. На півдні – вночі +2…+9 градусів, удень +8…+15 градусів. У Криму – вночі +2…+7 градусів, вдень +9…+14 градусів.

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