Осіння магія: опублікували світлини Турійського озера. ФОТО





Повідомляють на Facebook-сторінці Турійської ОТГ, передає



Володимир Василюк доглядає за Турійським озером, що належить громаді, оглядає споруди, збудовані перед купальним сезоном: альтанки-грибочки з дерев’яними столами та лавами, які на замовлення Турійської селищної ради збудувало житлово-комунальне господарство.



В цю пору турійчани із задоволенням там влаштовують пікніки. Вздовж берега стоїть рядочок лавочок, біля кожної з них – смітник.



«Відпочивальники сміття майже не розкидають, недопалки залишають у попільничках, спеціально прилаштованих на столах, а сміття в урнах,» – зауважив Володимир Валисюк.



Перед купальним сезоном біля озера обладнали місце для переодягання, воно теж у хорошому стані. Все зроблено добротно, з металічних профілів, труб і бляхи. Дещо оновили дитячий майданчик.



«До наступного сезону потрібно повністю перебудувати місток. Металічні понтони з іржавіли і не мають ніякого вигляду. Хоч ми його і підремонтовували, все ж місток потрібно повністю замінити. Буде добре, якщо взимку вдасться встановити палі, а дерев’яний настил можна буде зробити пізніше. Можна було б, щоб молодята тут робили фотосесії,» – поділився Володимир Василюк.



Також Турійське озеро облюбували лебеді, яких називають птахами вірності і кохання. Нині там обжилося чотири пари цих пірнатих.



«В нашому озері водиться багато щуки, окунів, а ще краснопірка, линок, плотва. А от природнім очисником від рослинності міг би стати білий амур. Проте зариблення озера цією рибою потребує чималих коштів,» – зауважує Володимир.



Якщо молодь має бажання проводити час активно і спортивно, то обладнають волейбольний майданчик. А загалом турійчан просять доєднуватися до облаштування спільного місця відпочинку і подавати свої ідеї у Турійську селищну раду.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Купальний сезон давно закритий. І ще недавно гамірний та багатолюдний берег Турійського озера сьогодні стоїть у тихій задумі.Повідомляють на Facebook-сторінці Турійської ОТГ, передає Район. Турійськ. доглядає за Турійським озером, що належить громаді, оглядає споруди, збудовані перед купальним сезоном: альтанки-грибочки з дерев’яними столами та лавами, які на замовлення Турійської селищної ради збудувало житлово-комунальне господарство.В цю пору турійчани із задоволенням там влаштовують пікніки. Вздовж берега стоїть рядочок лавочок, біля кожної з них – смітник.«Відпочивальники сміття майже не розкидають, недопалки залишають у попільничках, спеціально прилаштованих на столах, а сміття в урнах,» – зауважив Володимир Валисюк.Перед купальним сезоном біля озера обладнали місце для переодягання, воно теж у хорошому стані. Все зроблено добротно, з металічних профілів, труб і бляхи. Дещо оновили дитячий майданчик.«До наступного сезону потрібно повністю перебудувати місток. Металічні понтони з іржавіли і не мають ніякого вигляду. Хоч ми його і підремонтовували, все ж місток потрібно повністю замінити. Буде добре, якщо взимку вдасться встановити палі, а дерев’яний настил можна буде зробити пізніше. Можна було б, щоб молодята тут робили фотосесії,» – поділився Володимир Василюк.Також Турійське озеро облюбували лебеді, яких називають птахами вірності і кохання. Нині там обжилося чотири пари цих пірнатих.«В нашому озері водиться багато щуки, окунів, а ще краснопірка, линок, плотва. А от природнім очисником від рослинності міг би стати білий амур. Проте зариблення озера цією рибою потребує чималих коштів,» – зауважує Володимир.Якщо молодь має бажання проводити час активно і спортивно, то обладнають волейбольний майданчик. А загалом турійчан просять доєднуватися до облаштування спільного місця відпочинку і подавати свої ідеї у Турійську селищну раду.

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