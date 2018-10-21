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Осіння магія: опублікували світлини Турійського озера. ФОТО

Осіння магія: опублікували світлини Турійського озера. ФОТО
Купальний сезон давно закритий. І ще недавно гамірний та багатолюдний берег Турійського озера сьогодні стоїть у тихій задумі.

Повідомляють на Facebook-сторінці Турійської ОТГ, передає Район. Турійськ.

Володимир Василюк доглядає за Турійським озером, що належить громаді, оглядає споруди, збудовані перед купальним сезоном: альтанки-грибочки з дерев’яними столами та лавами, які на замовлення Турійської селищної ради збудувало житлово-комунальне господарство.

В цю пору турійчани із задоволенням там влаштовують пікніки. Вздовж берега стоїть рядочок лавочок, біля кожної з них – смітник.
Осіння магія: опублікували світлини Турійського озера. ФОТО

«Відпочивальники сміття майже не розкидають, недопалки залишають у попільничках, спеціально прилаштованих на столах, а сміття в урнах,» – зауважив Володимир Валисюк.

Перед купальним сезоном біля озера обладнали місце для переодягання, воно теж у хорошому стані. Все зроблено добротно, з металічних профілів, труб і бляхи. Дещо оновили дитячий майданчик.

«До наступного сезону потрібно повністю перебудувати місток. Металічні понтони з іржавіли і не мають ніякого вигляду. Хоч ми його і підремонтовували, все ж місток потрібно повністю замінити. Буде добре, якщо взимку вдасться встановити палі, а дерев’яний настил можна буде зробити пізніше. Можна було б, щоб молодята тут робили фотосесії,» – поділився Володимир Василюк.

Також Турійське озеро облюбували лебеді, яких називають птахами вірності і кохання. Нині там обжилося чотири пари цих пірнатих.

«В нашому озері водиться багато щуки, окунів, а ще краснопірка, линок, плотва. А от природнім очисником від рослинності міг би стати білий амур. Проте зариблення озера цією рибою потребує чималих коштів,» – зауважує Володимир.

Якщо молодь має бажання проводити час активно і спортивно, то обладнають волейбольний майданчик. А загалом турійчан просять доєднуватися до облаштування спільного місця відпочинку і подавати свої ідеї у Турійську селищну раду.

Осіння магія: опублікували світлини Турійського озера. ФОТО
Осіння магія: опублікували світлини Турійського озера. ФОТО


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Теги: осінь, фото, Турійськ, озеро
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