Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 17 листопада
Сьогодні, 20:00
У неділю у Волинській області буде хмарно з проясненнями, без опадів.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вночі та вранці місцями туман. Видимість 2-4 км, в тумані 200-500 м.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7º тепла, вдень 8-13º тепла.
У Луцьку також хмарно з проясненнями, без опадів.
Видимість 2-4 км. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6º тепла, вдень 10-12º тепла.
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вночі та вранці місцями туман. Видимість 2-4 км, в тумані 200-500 м.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7º тепла, вдень 8-13º тепла.
У Луцьку також хмарно з проясненнями, без опадів.
Видимість 2-4 км. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6º тепла, вдень 10-12º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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