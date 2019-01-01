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Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 17 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 17 листопада
У неділю у Волинській області буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вночі та вранці місцями туман. Видимість 2-4 км, в тумані 200-500 м.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7º тепла, вдень 8-13º тепла.

У Луцьку також хмарно з проясненнями, без опадів.

Видимість 2-4 км. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6º тепла, вдень 10-12º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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