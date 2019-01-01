Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 17 листопада





Про це повідомляє



Вночі та вранці місцями туман. Видимість 2-4 км, в тумані 200-500 м.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7º тепла, вдень 8-13º тепла.



У Луцьку також хмарно з проясненнями, без опадів.



Видимість 2-4 км. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6º тепла, вдень 10-12º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю у Волинській області буде хмарно з проясненнями, без опадів.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр. Вночі та вранці місцями туман. Видимість 2-4 км, в тумані 200-500 м.Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7º тепла, вдень 8-13º тепла.У Луцьку також хмарно з проясненнями, без опадів.Видимість 2-4 км. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6º тепла, вдень 10-12º тепла.

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