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ФК «Любарт» відсвяткував першу річницю. ФОТО

ФК «Любарт» відсвяткував першу річницю. ФОТО
Відразу три події відсвяткував футзальний клуб «Любарт»: річницю від створення клубу, початок футзального сезону та презентацію нової форми.

Це відбулося 15 листопада в «Адреналін Сіті», повідомляє "Перший".

На спортивному святі зібрались тренери клубу, усі гравці та їхні батьки.

Була доросла команда та дві молодших – у вікових категоріях U15 та U11.

Для спортсменів організували змагання. Переможців у різних номінаціях відзначали брендованими подарунками: кружками, кепками, шарфами, браслетами.

«Взагалі «Любарт» створили 1 жовтня минулого року, але святкувати день народження клубу ми вирішили трохи пізніше. Хочеться щороку збиратись разом, аби всі відчували, що ми одна команда і робимо одну справу», – розповів менеджер клубу Дмитро Пасічник.
ФК «Любарт» відсвяткував першу річницю. ФОТО

За його словами, в організації дійства допомогла будівельна компанія «Інвестор», з якою «Любарт» уклав спонсорський контракт.

«Інвестор» фінансує нашу діяльність. Завдяки цьому сьогодні ми презентували нову ігрову форму для дорослої команди, а всі діти отримали нові тренувальні форми. Також закупили призи, щоб нагородити учасників змагань, – повідомив Дмитро Пасічник. – Це одна з небагатьох компаній на Волині, яка системно підтримує спортивні проекти. Оскільки маємо амбіції вийти за рамки регіональної команди і бути відчутними на всеукраїнському рівні, наше бажання рости збіглося з бажанням компанії підтримувати регіональний спорт у Луцьку».
ФК «Любарт» відсвяткував першу річницю. ФОТО

На святі був легенда футзалу Сергій Піддубний, який нещодавно став спортивним директором «Любарта». Він розповів, що заради розвитку цього клубу відмовився від пропозиції з-за кордону.

«Я довго чекав, коли в Луцьку з’явиться команда, яка матиме амбітні плани у футзалі. Тому я дуже радий, що мене запросили розвивати «Любарт» і я можу передавати свій досвід гравцям», – сказав Піддубний.

Граючий тренер Назар Бугайчук пообіцяв здобувати нові перемоги.

«Коли створили клуб, ніхто не міг подумати, що за рік у нас настільки збільшаться масштаби, плани та амбіції», – сказав Бугайчук.

«Наші команди досить сильні, в Західній Україні – одні з лідерів. У нас є сильні гравці 2009 та 2006 року народження. Ми заявляємо їх, щоб показували свою майстерність і розвивались далі», - додав тренер дитячої команди Роман Кузьмич.
ФК «Любарт» відсвяткував першу річницю. ФОТО

Після змагань всі три команди зійшлися у грі на одному полі.

На завершення всі смакували тортами.

ФК «Любарт» відсвяткував першу річницю. ФОТО
ФК «Любарт» відсвяткував першу річницю. ФОТО
ФК «Любарт» відсвяткував першу річницю. ФОТО
ФК «Любарт» відсвяткував першу річницю. ФОТО
ФК «Любарт» відсвяткував першу річницю. ФОТО
ФК «Любарт» відсвяткував першу річницю. ФОТО
ФК «Любарт» відсвяткував першу річницю. ФОТО
ФК «Любарт» відсвяткував першу річницю. ФОТО
ФК «Любарт» відсвяткував першу річницю. ФОТО
ФК «Любарт» відсвяткував першу річницю. ФОТО
ФК «Любарт» відсвяткував першу річницю. ФОТО
ФК «Любарт» відсвяткував першу річницю. ФОТО
ФК «Любарт» відсвяткував першу річницю. ФОТО
ФК «Любарт» відсвяткував першу річницю. ФОТО
ФК «Любарт» відсвяткував першу річницю. ФОТО
ФК «Любарт» відсвяткував першу річницю. ФОТО
ФК «Любарт» відсвяткував першу річницю. ФОТО
ФК «Любарт» відсвяткував першу річницю. ФОТО
ФК «Любарт» відсвяткував першу річницю. ФОТО
ФК «Любарт» відсвяткував першу річницю. ФОТО
ФК «Любарт» відсвяткував першу річницю. ФОТО
ФК «Любарт» відсвяткував першу річницю. ФОТО
ФК «Любарт» відсвяткував першу річницю. ФОТО
ФК «Любарт» відсвяткував першу річницю. ФОТО

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Теги: ФК "Любарт", річниця, Інвестор, фото
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