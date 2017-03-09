ФК «Любарт» відсвяткував першу річницю. ФОТО





Це відбулося 15 листопада в «Адреналін Сіті», повідомляє



На спортивному святі зібрались тренери клубу, усі гравці та їхні батьки.



Була доросла команда та дві молодших – у вікових категоріях U15 та U11.



Для спортсменів організували змагання. Переможців у різних номінаціях відзначали брендованими подарунками: кружками, кепками, шарфами, браслетами.



«Взагалі «Любарт» створили 1 жовтня минулого року, але святкувати день народження клубу ми вирішили трохи пізніше. Хочеться щороку збиратись разом, аби всі відчували, що ми одна команда і робимо одну справу», – розповів менеджер клубу Дмитро Пасічник.



За його словами, в організації дійства допомогла будівельна компанія «Інвестор», з якою «Любарт» уклав спонсорський контракт.



«Інвестор» фінансує нашу діяльність. Завдяки цьому сьогодні ми презентували нову ігрову форму для дорослої команди, а всі діти отримали нові тренувальні форми. Також закупили призи, щоб нагородити учасників змагань, – повідомив Дмитро Пасічник. – Це одна з небагатьох компаній на Волині, яка системно підтримує спортивні проекти. Оскільки маємо амбіції вийти за рамки регіональної команди і бути відчутними на всеукраїнському рівні, наше бажання рости збіглося з бажанням компанії підтримувати регіональний спорт у Луцьку».



На святі був легенда футзалу Сергій Піддубний, який нещодавно став спортивним директором «Любарта». Він розповів, що заради розвитку цього клубу відмовився від пропозиції з-за кордону.



«Я довго чекав, коли в Луцьку з’явиться команда, яка матиме амбітні плани у футзалі. Тому я дуже радий, що мене запросили розвивати «Любарт» і я можу передавати свій досвід гравцям», – сказав Піддубний.



Граючий тренер Назар Бугайчук пообіцяв здобувати нові перемоги.



«Коли створили клуб, ніхто не міг подумати, що за рік у нас настільки збільшаться масштаби, плани та амбіції», – сказав Бугайчук.



«Наші команди досить сильні, в Західній Україні – одні з лідерів. У нас є сильні гравці 2009 та 2006 року народження. Ми заявляємо їх, щоб показували свою майстерність і розвивались далі», - додав тренер дитячої команди Роман Кузьмич.



Після змагань всі три команди зійшлися у грі на одному полі.



На завершення всі смакували тортами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відразу три події відсвяткував футзальний клуб «Любарт»: річницю від створення клубу, початок футзального сезону та презентацію нової форми.Це відбулося 15 листопада в «Адреналін Сіті», повідомляє "Перший" На спортивному святі зібрались тренери клубу, усі гравці та їхні батьки.Була доросла команда та дві молодших – у вікових категоріях U15 та U11.Для спортсменів організували змагання. Переможців у різних номінаціях відзначали брендованими подарунками: кружками, кепками, шарфами, браслетами.«Взагалі «Любарт» створили 1 жовтня минулого року, але святкувати день народження клубу ми вирішили трохи пізніше. Хочеться щороку збиратись разом, аби всі відчували, що ми одна команда і робимо одну справу», – розповів менеджер клубуЗа його словами, в організації дійства допомогла будівельна компанія «Інвестор», з якою «Любарт» уклав спонсорський контракт.«Інвестор» фінансує нашу діяльність. Завдяки цьому сьогодні ми презентували нову ігрову форму для дорослої команди, а всі діти отримали нові тренувальні форми. Також закупили призи, щоб нагородити учасників змагань, – повідомив Дмитро Пасічник. – Це одна з небагатьох компаній на Волині, яка системно підтримує спортивні проекти. Оскільки маємо амбіції вийти за рамки регіональної команди і бути відчутними на всеукраїнському рівні, наше бажання рости збіглося з бажанням компанії підтримувати регіональний спорт у Луцьку».На святі був легенда футзалу, який нещодавно став спортивним директором «Любарта». Він розповів, що заради розвитку цього клубу відмовився від пропозиції з-за кордону.«Я довго чекав, коли в Луцьку з’явиться команда, яка матиме амбітні плани у футзалі. Тому я дуже радий, що мене запросили розвивати «Любарт» і я можу передавати свій досвід гравцям», – сказав Піддубний.Граючий тренерпообіцяв здобувати нові перемоги.«Коли створили клуб, ніхто не міг подумати, що за рік у нас настільки збільшаться масштаби, плани та амбіції», – сказав Бугайчук.«Наші команди досить сильні, в Західній Україні – одні з лідерів. У нас є сильні гравці 2009 та 2006 року народження. Ми заявляємо їх, щоб показували свою майстерність і розвивались далі», - додав тренер дитячої командиПісля змагань всі три команди зійшлися у грі на одному полі.На завершення всі смакували тортами.

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