Моделі XL з Волині знялися у кліпі Олі Полякової. ФОТО

Катерина Ващук та Ірина Демчук взяли участь у зйомках нового кліпу відомої української співачки та «Королеви ночі» Олі Полякової.



Про це моделі повідомили на своїх інстаграм-сторінках, - пише



Дівчата танцювали під нову композицію української «діви» – «Ночная жрица». Зйомки відбувались вночі, а локацією для ролика був магазин «АТБ». Катя та Іра були одягнуті в милі піжами.





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