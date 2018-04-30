вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Моделі XL з Волині знялися у кліпі Олі Полякової. ФОТО

Моделі XL з Волині знялися у кліпі Олі Полякової. ФОТО
"Плюс-сайз" моделі Катерина Ващук та Ірина Демчук взяли участь у зйомках нового кліпу відомої української співачки та «Королеви ночі» Олі Полякової.

Про це моделі повідомили на своїх інстаграм-сторінках, - пише "Таблоїд Волині".

Дівчата танцювали під нову композицію української «діви» – «Ночная жрица». Зйомки відбувались вночі, а локацією для ролика був магазин «АТБ». Катя та Іра були одягнуті в милі піжами.

Моделі XL з Волині знялися у кліпі Олі Полякової. ФОТО
Моделі XL з Волині знялися у кліпі Олі Полякової. ФОТО
Моделі XL з Волині знялися у кліпі Олі Полякової. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: моделі XL, Волинь, кліп, Оля Полякова
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
І зовсім я їх не злякався !
Відповісти
Вибір редактора
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Моделі XL з Волині знялися у кліпі Олі Полякової. ФОТО
Сьогодні, 17:50
У Львові обстріляли авто комунальників
Сьогодні, 17:16
ФК «Любарт» відсвяткував першу річницю. ФОТО
Сьогодні, 16:50
У Ковелі планують збудувати бетонний завод
Сьогодні, 16:10
В Україну завтра, 17 листопада, прийдуть перші морози
Сьогодні, 15:44
Схожі новини
Волинські козачата зняли патріотичний кліп на Шацьких озерах. ВІДЕО Волинські козачата зняли патріотичний кліп на Шацьких озерах. ВІДЕО
09 липень, 12:58
Волиняни відзняли кліп на узбережжі Мертвого моря в Ізраїлі. ВІДЕО Волиняни відзняли кліп на узбережжі Мертвого моря в Ізраїлі. ВІДЕО
30 квітень, 2018, 12:35
Податкова міліція викрила підпільний цех фальсифікованого алкоголю, який продавали на Волині Податкова міліція викрила підпільний цех фальсифікованого алкоголю, який продавали на Волині
Сьогодні, 11:20
Волинь – у топі областей за результатами ЗНО Волинь – у топі областей за результатами ЗНО
15 листопад, 19:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Моделі XL з Волині знялися у кліпі Олі Полякової. ФОТО
Сьогодні, 17:50
 0
У Львові обстріляли авто комунальників
Сьогодні, 17:16
 0
ФК «Любарт» відсвяткував першу річницю. ФОТО
Сьогодні, 16:50
 0
У Ковелі планують збудувати бетонний завод
Сьогодні, 16:10
 0
В Україну завтра, 17 листопада, прийдуть перші морози
Сьогодні, 15:44
 0
Медіа
відео
1/8
﻿