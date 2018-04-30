Моделі XL з Волині знялися у кліпі Олі Полякової. ФОТО
Сьогодні, 17:50
"Плюс-сайз" моделі Катерина Ващук та Ірина Демчук взяли участь у зйомках нового кліпу відомої української співачки та «Королеви ночі» Олі Полякової.
Про це моделі повідомили на своїх інстаграм-сторінках, - пише "Таблоїд Волині".
Дівчата танцювали під нову композицію української «діви» – «Ночная жрица». Зйомки відбувались вночі, а локацією для ролика був магазин «АТБ». Катя та Іра були одягнуті в милі піжами.
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Про це моделі повідомили на своїх інстаграм-сторінках, - пише "Таблоїд Волині".
Дівчата танцювали під нову композицію української «діви» – «Ночная жрица». Зйомки відбувались вночі, а локацією для ролика був магазин «АТБ». Катя та Іра були одягнуті в милі піжами.
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Коментарі 1
І зовсім я їх не злякався !
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