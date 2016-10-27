У Луцьку виступить легендарний цирк «Олімп»: розігрують квитки*
Сьогодні, 12:10
На лучан чекає найяскравіша подія цієї осені. У нашому місті виступить відомий київський цирк «Олімп». Зокрема, для лучан неймовірні номери покажуть мотокаскадери з Бразилiї в унікальному атракціоні «Куля Сміливості».
Побачити виступи артистів можна з 27 листопада до 1 грудня біля гіпермаркету «Там Там», повідомляють організатори.
Обіцяють, що цирк «Олімп» покаже жителям міста яскраву програму, яка не залишить байдужим жодного глядача. Серед найцікавіших номерів:
– акробати на батуті;
– повітряні гімнасти;
– канатохідець;
– гімнасти на турніках;
– запальний шоу-балет;
– шоу мильних бульбашок;
– видовищний номер «Колесо сміливості».
Відвідини цирку стануть найбільш яскравою емоцією для дітей. Адже вони побачать не лише неймовірні трюки та складні номери, але й зустрінуть улюблених героїв мультфільмів та коміксів – ляльку LOL, трансформерів Бамблбі та Мегатрона, Спайдермена, Супермена та Капітан АМЕРИКА. А веселий клоун подарує багато позитивних емоцій.
"Поспішайте! Подаруйте собі яскраві спогади, а своїм дітям – незабутню зустріч зі справжнім цирковим мистецтвом!" – закликають організатори.
Важливо, що для постановки номерів не експлуатують тварин. Цирк опалюється, тож відвідувачам буде тепло і комфортно.
Більше того, організатори розігрують 5 квитків на вистави цирку «Олімп» у Луцьку.
Умови прості:
1. Зробити репост публікації у Facebook за цим посиланням (та не видаляти до кінця розіграшу)
2. Бути підписаним на сторінку цирку "ОЛІМП" у Facebook (додатись до друзів) та Instagram
3. В коментарях написати «ХОЧУ В ЦИРК» (одна людина, один коментар). Інші коментарі видалятимуть.
24 листопад назвуть імена переможців, тож закликають стежити за сторінками цирку у соцмережах.
Квитки можна придбати на Karabas.com
Деталі за телефонами:
099 555 71 33, 097 555 71 33
Telegram t.me/@olimp199
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Побачити виступи артистів можна з 27 листопада до 1 грудня біля гіпермаркету «Там Там», повідомляють організатори.
Обіцяють, що цирк «Олімп» покаже жителям міста яскраву програму, яка не залишить байдужим жодного глядача. Серед найцікавіших номерів:
– акробати на батуті;
– повітряні гімнасти;
– канатохідець;
– гімнасти на турніках;
– запальний шоу-балет;
– шоу мильних бульбашок;
– видовищний номер «Колесо сміливості».
Відвідини цирку стануть найбільш яскравою емоцією для дітей. Адже вони побачать не лише неймовірні трюки та складні номери, але й зустрінуть улюблених героїв мультфільмів та коміксів – ляльку LOL, трансформерів Бамблбі та Мегатрона, Спайдермена, Супермена та Капітан АМЕРИКА. А веселий клоун подарує багато позитивних емоцій.
"Поспішайте! Подаруйте собі яскраві спогади, а своїм дітям – незабутню зустріч зі справжнім цирковим мистецтвом!" – закликають організатори.
Важливо, що для постановки номерів не експлуатують тварин. Цирк опалюється, тож відвідувачам буде тепло і комфортно.
Більше того, організатори розігрують 5 квитків на вистави цирку «Олімп» у Луцьку.
Умови прості:
1. Зробити репост публікації у Facebook за цим посиланням (та не видаляти до кінця розіграшу)
2. Бути підписаним на сторінку цирку "ОЛІМП" у Facebook (додатись до друзів) та Instagram
3. В коментарях написати «ХОЧУ В ЦИРК» (одна людина, один коментар). Інші коментарі видалятимуть.
24 листопад назвуть імена переможців, тож закликають стежити за сторінками цирку у соцмережах.
Квитки можна придбати на Karabas.com
Деталі за телефонами:
099 555 71 33, 097 555 71 33
Telegram t.me/@olimp199
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