У Луцьку виступить легендарний цирк «Олімп»: розігрують квитки*





Побачити виступи артистів можна з 27 листопада до 1 грудня біля гіпермаркету «Там Там», повідомляють організатори.



Обіцяють, що цирк «Олімп» покаже жителям міста яскраву програму, яка не залишить байдужим жодного глядача. Серед найцікавіших номерів:



– акробати на батуті;

– повітряні гімнасти;

– канатохідець;

– гімнасти на турніках;

– запальний шоу-балет;

– шоу мильних бульбашок;

– видовищний номер «Колесо сміливості».



Відвідини цирку стануть найбільш яскравою емоцією для дітей. Адже вони побачать не лише неймовірні трюки та складні номери, але й зустрінуть улюблених героїв мультфільмів та коміксів – ляльку LOL, трансформерів Бамблбі та Мегатрона, Спайдермена, Супермена та Капітан АМЕРИКА. А веселий клоун подарує багато позитивних емоцій.



"Поспішайте! Подаруйте собі яскраві спогади, а своїм дітям – незабутню зустріч зі справжнім цирковим мистецтвом!" – закликають організатори.



Важливо, що для постановки номерів не експлуатують тварин. Цирк опалюється, тож відвідувачам буде тепло і комфортно.



Більше того, організатори розігрують 5 квитків на вистави цирку «Олімп» у Луцьку.



Умови прості:



1. Зробити репост публікації у Facebook за цим посиланням (та не видаляти до кінця розіграшу)

2. Бути підписаним на сторінку цирку "ОЛІМП" у

3. В коментарях написати «ХОЧУ В ЦИРК» (одна людина, один коментар). Інші коментарі видалятимуть.



24 листопад назвуть імена переможців, тож закликають стежити за сторінками цирку у соцмережах.



Квитки можна придбати на Karabas.com



Деталі за телефонами:

099 555 71 33, 097 555 71 33

Telegram t.me/@olimp199



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