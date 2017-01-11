Луцькі дітлахи виготовляли смаколики для пташок. ФОТО





Цього разу, майстриня Ірина Сардак-Бондарук присвятила заняття створенню своєрідних їстівних годівничок для пернатих, - про це пише



Оригінальні вони тому, що виготовлені не з дерева чи пластику, а із зернової суміші. На відміну від стаціонарних конструкцій, вони легко кріпляться до гілок, а виготовити їх можуть діти різного віку.



На початку зустрічі Ірина Сардак-Бондарук розповіла про те, чому так важливо допомагати птахам перезимувати. Адже саме брак харчів і є основною причиною загибелі пернатих цієї пори року.



Майстриня підготувала усе необхідне для створення пташиного «печива». Рецепт його простий. Беремо 2 склянки зернової суміші. В її основі — насіння соняшника, льону, гарбуза, проса, пшениці, крихти білого хліба, очищені горіхи. Зверніть увагу, що усі продукти повинні бути не вареними, не солоними, не смаженими. Інакше, пташка може загинути від такого харчування. До суміші додаємо півсклянки борошна та півсклянки води і ретельно перемішуємо до отримання однорідної, липкої каші.



Опісля, заповнюємо мішанкою формочки, добре її втрамбовуючи. Важливо, щоб товщина «печива» не перевищувала 1 см. Але і не була меншою. Тепер у заготовках потрібно зробити отвори — вони не повинні бути дуже широкими і дуже близько до краю.



Ірина Сардак-Бондарук показала секретний спосіб зав'язування мотузки, на якій тримається пташиний смаколик. Однак, повправлятися у ньому та розвішувати ласощі діти будуть самостійно. Аби трималася форма, печиво ще необхідно підсушити.



Дітям та дорослим надзвичайно сподобалася така кулінарія. Вони, по-черзі, додавали інгредієнти, розмішували кашу, формували заготовки. Виявилося, що однієї порції суміші замало, тому «замісили» ще одну, аби гості книгарні спробували усі етапи виробництва.



Фото: Олександр Дурманенко









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