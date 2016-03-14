В Одеській області на ходу загорівся поліцейський автомобіль
16 листопад, 23:12
У місті Ізмаїл Одеської області сьогодні під час руху загорівся поліцейський автомобіль.
Як повідомиляє УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, службовий автомобіль Renault Duster із слідчо-оперативною групою прямував на виклик колег-патрульних, які затримали зловмисників, які перевозили підозрілий метал.
«Під час руху машина з поліцейськими раптово загорілася. Завдяки щасливому випадку ніхто не постраждав: всі, хто перебував у салоні авто, встигли вчасно вибратися, а також забрати з собою цінні речі і документи», - йдеться в повідомленні.
На місце НП прибули співробітники ДСНС, які погасили полум'я, проте вогонь повністю знищив пасажирський автомобіль.
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Як повідомиляє УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, службовий автомобіль Renault Duster із слідчо-оперативною групою прямував на виклик колег-патрульних, які затримали зловмисників, які перевозили підозрілий метал.
«Під час руху машина з поліцейськими раптово загорілася. Завдяки щасливому випадку ніхто не постраждав: всі, хто перебував у салоні авто, встигли вчасно вибратися, а також забрати з собою цінні речі і документи», - йдеться в повідомленні.
На місце НП прибули співробітники ДСНС, які погасили полум'я, проте вогонь повністю знищив пасажирський автомобіль.
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