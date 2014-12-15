У центрі Володимира-Волинського дослідили підземні пустоти та мережі





Перевірка відбулася у суботу, 16 листопада, - пише



Так звану “геолокацію” провели працівники кафедри геофізики Київського Національного університету імені Тараса Шевченка.



"Ми повинні виявити пустоти і тріщини для більш реального бачення інженерних робіт. Прилад, яким користуємося сьогодні, дозволяє провести дослідження до глибини 3-5 метрів", – розповів керівник робочої групи, кандидат технічних наук, доцент кафедри геофізики Дмитро Безродний.



Нагадаємо, у березні 2019-го року на сесії міської ради було прийнято рішення про виділення коштів в сумі близько 400 тисяч гривень на виготовлення проєктно-кошторисний документації, що містити ескізні наміри, візуалізацію за проєктний замовленням, геолокаційні обстеження площі тощо.



Зазначимо, що в жовтня 2019-го року відбулися обговорення щодо можливих змін у проєкт реконструкції площі у Володимирі-Волинському.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рамках робіт з проєктування реконструкції площі Героїв у Володимирі-Волинському в центрі міста провели роботи з дослідження підземних пустот і мереж.Перевірка відбулася у суботу, 16 листопада, - пише БУГ Так звану “геолокацію” провели працівники кафедри геофізики Київського Національного університету імені Тараса Шевченка."Ми повинні виявити пустоти і тріщини для більш реального бачення інженерних робіт. Прилад, яким користуємося сьогодні, дозволяє провести дослідження до глибини 3-5 метрів", – розповів керівник робочої групи, кандидат технічних наук, доцент кафедри геофізики Дмитро Безродний.Нагадаємо, у березні 2019-го року на сесії міської ради було прийнято рішення про виділення коштів в сумі близько 400 тисяч гривень на виготовлення проєктно-кошторисний документації, що містити ескізні наміри, візуалізацію за проєктний замовленням, геолокаційні обстеження площі тощо.Зазначимо, що в жовтня 2019-го року відбулися обговорення щодо можливих змін у проєкт реконструкції площі у Володимирі-Волинському.

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