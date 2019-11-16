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На Сході знову порушили режим тиші

На Сході знову порушили режим тиші
У суботу збройні формування РФ порушили режим припинення вогню 9 разів, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Про це повідомляє Українська правда.

Бойовики обстріляли позиції сил ООС з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

5 обстрілів позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили неподалік Майорська, біля Луганського, Новолуганського і Попасної.

4 обстріли по позиціях Об'єднаних сил було зафіксовано біля Старогнатівки, Лебединського і Березового, біля Невельського та Мар'їнки.

За інформацією розвідки ОС, з 8 по 15 листопада втрати збройних формувань Російської Федерації склали 28 осіб. 12 окупантів було ліквідовано, 16 осіб – санітарні втрати.

В районі н.п. Золоте-4 тривають заходи на ділянці розведення №2 щодо демонтажу фортифікаційних споруд, розібрано 1 бліндаж, обстежено 0,05 гектарів потенційно небезпечної території та вилучено 2 вибухонебезпечних предмети.

На ділянці розведення №3 в районі н.п. Богданівка і Петрівське триває очищення територій від вибухонебезпечних предметів.

"Співробітниками ДСНС обстежено 4,2 га території та вилучено 12 вибухонебезпечних предметів. Загальні показники з початку робіт складають 9,57 гектара та 49 ВНП відповідно", - повідомили у штабі.

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Теги: режим тиші, ато, оос
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