Дієтолог розповіла, кому не можна їсти картоплю та моркву

Олена Соломатіна попереджає: навіть відварені картопля і морква можуть бути небажані для людей цукровим діабетом – у цих овочів підвищений глікемічний індекс.



Лікарка розповіла, що здоровій людині коренеплоди корисні в будь-якому вигляді, але при наявності хронічних захворювань раціон харчування неминуче доводиться коригувати, - пише



Експерт заявила, що ті у кого є зайва вага або проблеми з цукром, повинні бути обережні з вареними коренеплодами.



За словами дієтолога, морква і картопля є крохмалистими овочами: в термічно обробленому вигляді у них підвищується глікемічний індекс. Це означає, що після вживання таких продуктів в крові істотно зростає рівень цукру.



Вживати моркву Соломатіна порадила в злегка пасерованому вигляді: це допомагає захиститися від проблем із зростанням цукру в крові і підвищить засвоєння бета-каротину.



Картопля тим, хто не страждає від підвищеного цукру в крові, може принести багато користі в запеченому вигляді: запечена картопля містить багато калію, який знижує артеріальний тиск, зменшує набряки, поліпшує роботу серця.



“У хворих людей раціон повинен визначатися відповідно до захворювань. Є ті, кому користь приносять сирі коренеплоди: їх клітковина допомагає вивести токсини, ендотоксини, холестерин. Особливо це показано тим, у кого є атеросклероз, рак кишечника”, – пояснила лікар-дієтолог.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лікар-дієтологпопереджає: навіть відварені картопля і морква можуть бути небажані для людей цукровим діабетом – у цих овочів підвищений глікемічний індекс.Лікарка розповіла, що здоровій людині коренеплоди корисні в будь-якому вигляді, але при наявності хронічних захворювань раціон харчування неминуче доводиться коригувати, - пише ukrhealth Експерт заявила, що ті у кого є зайва вага або проблеми з цукром, повинні бути обережні з вареними коренеплодами.За словами дієтолога, морква і картопля є крохмалистими овочами: в термічно обробленому вигляді у них підвищується глікемічний індекс. Це означає, що після вживання таких продуктів в крові істотно зростає рівень цукру.Вживати моркву Соломатіна порадила в злегка пасерованому вигляді: це допомагає захиститися від проблем із зростанням цукру в крові і підвищить засвоєння бета-каротину.Картопля тим, хто не страждає від підвищеного цукру в крові, може принести багато користі в запеченому вигляді: запечена картопля містить багато калію, який знижує артеріальний тиск, зменшує набряки, поліпшує роботу серця.“У хворих людей раціон повинен визначатися відповідно до захворювань. Є ті, кому користь приносять сирі коренеплоди: їх клітковина допомагає вивести токсини, ендотоксини, холестерин. Особливо це показано тим, у кого є атеросклероз, рак кишечника”, – пояснила лікар-дієтолог.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію