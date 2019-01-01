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Дієтолог розповіла, кому не можна їсти картоплю та моркву

Дієтолог розповіла, кому не можна їсти картоплю та моркву
Лікар-дієтолог Олена Соломатіна попереджає: навіть відварені картопля і морква можуть бути небажані для людей цукровим діабетом – у цих овочів підвищений глікемічний індекс.

Лікарка розповіла, що здоровій людині коренеплоди корисні в будь-якому вигляді, але при наявності хронічних захворювань раціон харчування неминуче доводиться коригувати, - пише ukrhealth.

Експерт заявила, що ті у кого є зайва вага або проблеми з цукром, повинні бути обережні з вареними коренеплодами.

За словами дієтолога, морква і картопля є крохмалистими овочами: в термічно обробленому вигляді у них підвищується глікемічний індекс. Це означає, що після вживання таких продуктів в крові істотно зростає рівень цукру.

Вживати моркву Соломатіна порадила в злегка пасерованому вигляді: це допомагає захиститися від проблем із зростанням цукру в крові і підвищить засвоєння бета-каротину.

Картопля тим, хто не страждає від підвищеного цукру в крові, може принести багато користі в запеченому вигляді: запечена картопля містить багато калію, який знижує артеріальний тиск, зменшує набряки, поліпшує роботу серця.

“У хворих людей раціон повинен визначатися відповідно до захворювань. Є ті, кому користь приносять сирі коренеплоди: їх клітковина допомагає вивести токсини, ендотоксини, холестерин. Особливо це показано тим, у кого є атеросклероз, рак кишечника”, – пояснила лікар-дієтолог.


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Теги: дієта, харчування, цукровий діабет
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