У Венеції відкрили площу Святого Марка: рівень води досі високий





Про це повідомляє



"Площа (Святого Марка у Венеції - ред.) була відкрита знову в суботу, але в неділю в місті ще очікують підвищення рівня води до 160 сантиметрів (над рівнем моря - ред.), який хоча й нижче максимуму в 187 сантиметрів, що був зафіксований у вівторок, але ще є небезпечним", - йдеться в повідомленні.



Напередодні в п'ятницю мер міста Луїджи Бруньяро розпорядився закрити площу через погодні умови, які призвели до того, що церкви, магазини і будинки в місті, яке є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, були затоплені надзвичайно інтенсивною повінню.



Як зазначає видання, станом на суботу місцева влада цивільного захисту знизила червоний рівень тривоги для регіону Венеції до оранжевого.



Ця криза спонукала уряд країни виділити 20 мільйонів євро на боротьбу з руйнуванням.



Як повідомлялося, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив надзвичайний стан у Венеції минулого четверга.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Площа Святого Марка у Венеції знову доступна для відвідування після її закриття в зв'язку з надзвичайно сильною повінню.Про це повідомляє Zik посилаючись на AFP."Площа (Святого Марка у Венеції - ред.) була відкрита знову в суботу, але в неділю в місті ще очікують підвищення рівня води до 160 сантиметрів (над рівнем моря - ред.), який хоча й нижче максимуму в 187 сантиметрів, що був зафіксований у вівторок, але ще є небезпечним", - йдеться в повідомленні.Напередодні в п'ятницю мер міста Луїджи Бруньяро розпорядився закрити площу через погодні умови, які призвели до того, що церкви, магазини і будинки в місті, яке є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, були затоплені надзвичайно інтенсивною повінню.Як зазначає видання, станом на суботу місцева влада цивільного захисту знизила червоний рівень тривоги для регіону Венеції до оранжевого.Ця криза спонукала уряд країни виділити 20 мільйонів євро на боротьбу з руйнуванням.Як повідомлялося, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив надзвичайний стан у Венеції минулого четверга.

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