У Кабміні скасували обмеження цін на опалення та воду





Про це повідомляють



Раніше постанову №560 уряду Володимира Гройсмана встановило граничні тарифи на послугу з постачання теплом для населення на рівні 1,4 тис грн за 1 Гкал (при наявності приладів обліку) і 35,21 грн за 1 кв. м (без приладів обліку). Також у цій постанові встановлювалися граничні тарифи на послугу гарячого водопостачання: 83,66 грн за кубометр (при підключенні рушникосушок) і 75,74 грн за кубометр (при відсутності рушникосушок).



Як пояснював Гройсман, вводяться обмеження повинні були спонукати місцеву владу вкладати кошти місцевих бюджетів на модернізацію ЖКГ.



Тепер у Кабміні стверджують, що скасування постанови "забезпечить стале проходження опалювального сезону і усуне загрозу відключення міст від газу через економічно необгрунтовані ставок тарифів".



У Міненерго також заявили, що встановлення граничних тарифів на опалення і гарячу воду суперечить вимогам МВФ. Крім того, з проханням їх скасувати до прем'єр-міністра звернулася Асоціація міст України.



За оцінкою уряду, обмеження тарифів призвело б до додаткових витрат місцевих бюджетів за час опалювального сезону 2019/2020 року на суму 7 млрд грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів на засіданні прийняв рішення "Про визнання таким, що втратив чинність постанови від 26 червня 2019 року №560", яким встановлювався граничний тариф на опалення і гаряче водопостачання.Про це повідомляють Українські новини Раніше постанову №560 урядувстановило граничні тарифи на послугу з постачання теплом для населення на рівні 1,4 тис грн за 1 Гкал (при наявності приладів обліку) і 35,21 грн за 1 кв. м (без приладів обліку). Також у цій постанові встановлювалися граничні тарифи на послугу гарячого водопостачання: 83,66 грн за кубометр (при підключенні рушникосушок) і 75,74 грн за кубометр (при відсутності рушникосушок).Як пояснював Гройсман, вводяться обмеження повинні були спонукати місцеву владу вкладати кошти місцевих бюджетів на модернізацію ЖКГ.Тепер у Кабміні стверджують, що скасування постанови "забезпечить стале проходження опалювального сезону і усуне загрозу відключення міст від газу через економічно необгрунтовані ставок тарифів".У Міненерго також заявили, що встановлення граничних тарифів на опалення і гарячу воду суперечить вимогам МВФ. Крім того, з проханням їх скасувати до прем'єр-міністра звернулася Асоціація міст України.За оцінкою уряду, обмеження тарифів призвело б до додаткових витрат місцевих бюджетів за час опалювального сезону 2019/2020 року на суму 7 млрд грн.

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