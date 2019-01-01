У київському гуртожитку стався вибух: загинуло двоє чоловіків
Сьогодні, 07:35
Увечері суботи, 16 листопада, у Деснянському районі столиці в одному з гуртожитків стався вибух.
Про це повідомили у поліції, - пише ТСН.
Як зазначається, повідомлення про вибух екстрені служби отримали близько 21:00. Вибухнуло у гуртожитку по вулиці Карла Маркса.
Уточнюється, що у результаті вибуху загинули двоє чоловіків. Наразі правоохоронці з'ясовують всі деталі трагедії. Що саме вибухнуло поки невідомо.
"Подія належним чином зареєстрована. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження", - додали у поліції.
За інформацією спільноти dtp.kiev.ua, вибухнула граната. У результаті один чоловік загинув миттєво, інший деякий час був у критичному стані, але незабаром помер.
"Мабуть, кинули і хотіли втекти. Перший встиг тільки повернутися, інший відскочив на три метри і прожив ще 25 хв", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у поліції, - пише ТСН.
Як зазначається, повідомлення про вибух екстрені служби отримали близько 21:00. Вибухнуло у гуртожитку по вулиці Карла Маркса.
Уточнюється, що у результаті вибуху загинули двоє чоловіків. Наразі правоохоронці з'ясовують всі деталі трагедії. Що саме вибухнуло поки невідомо.
"Подія належним чином зареєстрована. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження", - додали у поліції.
За інформацією спільноти dtp.kiev.ua, вибухнула граната. У результаті один чоловік загинув миттєво, інший деякий час був у критичному стані, але незабаром помер.
"Мабуть, кинули і хотіли втекти. Перший встиг тільки повернутися, інший відскочив на три метри і прожив ще 25 хв", - йдеться в повідомленні.
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