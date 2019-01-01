У київському гуртожитку стався вибух: загинуло двоє чоловіків





Про це повідомили у поліції, - пише



Як зазначається, повідомлення про вибух екстрені служби отримали близько 21:00. Вибухнуло у гуртожитку по вулиці Карла Маркса.



Уточнюється, що у результаті вибуху загинули двоє чоловіків. Наразі правоохоронці з'ясовують всі деталі трагедії. Що саме вибухнуло поки невідомо.



"Подія належним чином зареєстрована. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження", - додали у поліції.



За інформацією спільноти dtp.kiev.ua, вибухнула граната. У результаті один чоловік загинув миттєво, інший деякий час був у критичному стані, але незабаром помер.



"Мабуть, кинули і хотіли втекти. Перший встиг тільки повернутися, інший відскочив на три метри і прожив ще 25 хв", - йдеться в повідомленні.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Увечері суботи, 16 листопада, у Деснянському районі столиці в одному з гуртожитків стався вибух.Про це повідомили у поліції, - пише ТСН Як зазначається, повідомлення про вибух екстрені служби отримали близько 21:00. Вибухнуло у гуртожитку по вулиці Карла Маркса.Уточнюється, що у результаті вибуху загинули двоє чоловіків. Наразі правоохоронці з'ясовують всі деталі трагедії. Що саме вибухнуло поки невідомо."Подія належним чином зареєстрована. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження", - додали у поліції.За інформацією спільноти dtp.kiev.ua, вибухнула граната. У результаті один чоловік загинув миттєво, інший деякий час був у критичному стані, але незабаром помер."Мабуть, кинули і хотіли втекти. Перший встиг тільки повернутися, інший відскочив на три метри і прожив ще 25 хв", - йдеться в повідомленні.

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