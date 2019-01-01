Долар продовжує падіння: курс валют у Луцьку на 17 листопада
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.073, а продаж – 24.450.
Євро при купівлі становить – 26.415, продажу – 26.960.
Курс російського рубля: купівля – 0.329, продаж – 0.390.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.880, продаж – 6.442.
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Євро при купівлі становить – 26.415, продажу – 26.960.
Курс російського рубля: купівля – 0.329, продаж – 0.390.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.880, продаж – 6.442.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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