Як у Луцьку студенти «відривалися» під гурт «MOZGI». ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку відгриміло масштабне святкування, приурочене до Міжнародного дня студента.Вихованці луцьких вишів «запалювали» ніч напередодні – 16 листопада у спортивно-розважальному комплексі «Адреналін City» разом із популярним гуртом «MOZGI».Свято молодості, романтики і веселощів, що традиційно відзначається 17 листопада, в обласному центрі Волині перетворили на справжнісінький фестиваль емоцій і драйву. Для студентів влаштували батл університетів, led-show, танцювальний флешмоб, облаштували фудкорт, бар з ігристими напоями та lounge zone, де можна було відпочити на кріслах-мішках. "Розігрівав" публіку популярний у місті - dj-Большой. До тисячі рук рухалося разом з ним, підхоплюючи драйвові ритми музики. Перед основним сюрпризом від організаторів заходу «Tikhonov concert and event agency» на сцені влаштовували також конкурси і дарували студентам подарунки від спонсорів і партнерів за «Найкращий танець», «Голос», «Найгарніше личко» та інше.Хедлайнерами святкування став український суперпопулярний гурт танцювальної електронної музики «MOZGI». Їхній виступ розпочався із кількахвилинної dj-підбірки запальних треків, поки за сценою керівник гурту Потап спілкувався з глядачами: «Луцьк, ви готові?», - «Готові!», дим, напружений ритм і «MOZGI» на сцені.Музиканти «розірвали» публіку відразу. Виконували спочатку свої старіші треки, які знав кожен у залі на пам'ять, а потім тішили гостей новими композиціями. До слова, на концерт прийшли не тільки студенти, у залі комплексу було багато дітей, які також підспівували «Аябо», «Атятя», «Полицаи», «Вылюби» та іншим пісням артистів.Захід тривав ледь не до ранку, адже після виступу відомих артистів до 3-ої ночі студенти танцювали під dj-треки і на арені «Адренілін City» влаштували справжню дискотеку.