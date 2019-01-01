17 листопада – День студента: історія свята і традиції





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Міжнародний день студентів відзначається щорічно 17 листопада. Він був заснований в 1941 році на зустрічі студентів країн, що боролися проти фашизму, яка проходила в Лондоні, але почав відзначатися з 1946 року. Дата встановлена в пам'ять про чеських студентів-патріотів. В Україні 17 листопада стали відзначати як День студента з 1999 року згідно з указом президента № 659/99 від 16 червня 1999 року.



ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА



У неділю, 17 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Ілля, Олександр, Микола, Степан, Іван, Євгенія.



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ



Туман – до відлиги, а ось іній на деревах і траві – до холодів.

Побачили комара? Значить, зима буде теплою.

Качки залишаються на зимівлю – до м'якої зими.

Якщо випало багато снігу, то буде хороший урожай озимих.

Якщо сніжок випав і не тане, то буде навесні багато пролісків.

Якщо на річці лід купами стає, то буде багато хліба.

Якщо по небу пливуть хвилясті хмари, схожі на гребені морської хвилі, то скоро погода зіпсується.

Зоря ввечері зелена – до ясної погоди.

Якщо кури курличуть, общипують і перебирають пір'я, то буде снігопад.

Вдалині ліс почорнів – чекай відлиги.

Якщо біля сонця білі кола, то насувається сніжна буря.



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ



У цей день нічого не можна виносити з дому і давати в борг, інакше нещастя на себе накличете.

Щоб нечиста сила в житло не проникла, над дверима і вікнами потрібно крейдою хрести накреслити. Також на підвіконні можна розкласти грона горобини.

У цей день не можна грати весілля, судитися, починати нові справи, знайомитися з людьми. Все це не принесе користі.

Щоб чоловік кинув пити або гуляти, його в Єрьомін день слід



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 17 листопада, віряни вшановують пам'ять священномучеників Никандра та Ермея, а у світі відзначають День студента.Про це пише Радіо Максимум Міжнародний день студентів відзначається щорічно 17 листопада. Він був заснований в 1941 році на зустрічі студентів країн, що боролися проти фашизму, яка проходила в Лондоні, але почав відзначатися з 1946 року. Дата встановлена в пам'ять про чеських студентів-патріотів. В Україні 17 листопада стали відзначати як День студента з 1999 року згідно з указом президента № 659/99 від 16 червня 1999 року.У неділю, 17 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Ілля, Олександр, Микола, Степан, Іван, Євгенія.Туман – до відлиги, а ось іній на деревах і траві – до холодів.Побачили комара? Значить, зима буде теплою.Качки залишаються на зимівлю – до м'якої зими.Якщо випало багато снігу, то буде хороший урожай озимих.Якщо сніжок випав і не тане, то буде навесні багато пролісків.Якщо на річці лід купами стає, то буде багато хліба.Якщо по небу пливуть хвилясті хмари, схожі на гребені морської хвилі, то скоро погода зіпсується.Зоря ввечері зелена – до ясної погоди.Якщо кури курличуть, общипують і перебирають пір'я, то буде снігопад.Вдалині ліс почорнів – чекай відлиги.Якщо біля сонця білі кола, то насувається сніжна буря.У цей день нічого не можна виносити з дому і давати в борг, інакше нещастя на себе накличете.Щоб нечиста сила в житло не проникла, над дверима і вікнами потрібно крейдою хрести накреслити. Також на підвіконні можна розкласти грона горобини.У цей день не можна грати весілля, судитися, починати нові справи, знайомитися з людьми. Все це не принесе користі.Щоб чоловік кинув пити або гуляти, його в Єрьомін день слід

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