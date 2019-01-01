У Луцьку на автостанції згоріло авто
Сьогодні, 10:46
У Луцьку на автостанції, що знаходиться на вулиці Львівській, згорів автомобіль.
Про це йдеться у мережі Іnstagram на сторінці h_lutsk.
«Горить авто біля 2-ї АС», − йдеться у дописі.
Наразі інформації про причини загорання автівки немає.
Відео можна переглянути за посиланням: https://www.instagram.com/p/B49QrTInP5Q/?igshid=1maiqkbhxsgrm
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Про це йдеться у мережі Іnstagram на сторінці h_lutsk.
«Горить авто біля 2-ї АС», − йдеться у дописі.
Наразі інформації про причини загорання автівки немає.
Відео можна переглянути за посиланням: https://www.instagram.com/p/B49QrTInP5Q/?igshid=1maiqkbhxsgrm
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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