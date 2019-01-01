У Луцьку на автостанції згоріло авто





Про це йдеться у мережі Іnstagram на сторінці h_lutsk.



«Горить авто біля 2-ї АС», − йдеться у дописі.



Наразі інформації про причини загорання автівки немає.



Відео можна переглянути за посиланням:

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