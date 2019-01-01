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У Луцьку на автостанції згоріло авто

У Луцьку на автостанції згоріло авто
У Луцьку на автостанції, що знаходиться на вулиці Львівській, згорів автомобіль.

Про це йдеться у мережі Іnstagram на сторінці h_lutsk.

«Горить авто біля 2-ї АС», − йдеться у дописі.

Наразі інформації про причини загорання автівки немає.

Відео можна переглянути за посиланням: https://www.instagram.com/p/B49QrTInP5Q/?igshid=1maiqkbhxsgrm

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Теги: пожежа, Луцьк
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