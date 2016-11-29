На трасі «Київ-Одеса» позашляховик на смерть переїхав двох чоловіків, які міняли колесо
Сьогодні, 11:12
У селі Старі Маяки на Одещині позашляховик на смерть переїхав двох людей.
Аварія сталася 16 листопада, - пише ГУНП у Одеській області.
Попередньо встановили, що 39-річний водій позашляховика не обрав безпечну швидкість та, не впоравшись з керуванням, збив двох осіб - водія та пасажира вантажівки, які в крайній лівій полосі дороги міняли колесо. В результаті наїзду 52-річний та 41-річний чоловіки загинули на місці.
Вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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Аварія сталася 16 листопада, - пише ГУНП у Одеській області.
Попередньо встановили, що 39-річний водій позашляховика не обрав безпечну швидкість та, не впоравшись з керуванням, збив двох осіб - водія та пасажира вантажівки, які в крайній лівій полосі дороги міняли колесо. В результаті наїзду 52-річний та 41-річний чоловіки загинули на місці.
Вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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