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Вкрав два круасани, горілку і кетчуп: лучанин пограбував сільський магазин

Вкрав два круасани, горілку і кетчуп: лучанин пограбував сільський магазин
В селі Копачівка Рожищенського району чоловік викрав продукти та алкоголь з магазину.

Так, 12 листопада слідчий суддя Рожищенського районного суду розглянув клопотання про застосування запобіжного заходу (тримання під вартою) відносно підозрюваного, уродженця міста Луцьк, без постійного місця проживання, йдеться в ухвалі суду, - пише Район.Луцьк

Чоловік раніше судимий за крадіжку та незаконне поводження зі зброєю. Ухвалою Рівненського районного суду звільнений умовно-достроково на невідбутий термін покарання – 1 місяць і 25 днів.

11 листопада о 17:20 чоловік, перебуваючи у приміщенні продуктового магазину «Смерічка», що в селі Копачівка Рожищенського району, викрав продукти та алкоголь.

Чоловік вкрав у магазині дві упаковки круасанів марки «Агробізнес» зі смаком полуниці та вишні вартістю по 7,50 гривні кожна, одну пачку цигарок марки «Київ», вартістю 30 гривень, одну пляшку горілки марки «Арктика» ємкістю 0,5 літра, вартістю 90 гривень, одну булку хліба марки «Родинний», вартістю 15 гривень, одну пачку кетчупу «Лагідний Торчин», вартістю 13,75 гривень, палку ковбаси марки «М'ясний Дар», вагою 400 грамів та вартістю 49,4 гривні, та два поліетиленових пакети чорного кольору, вартістю 1 гривня кожен, чим спричинив потерпілій майнової шкоди на загальну суму 231 гривень 50 копійок.

Клопотання слідчого суд задовольнив. Щодо підозрюваного застосували запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк 60 днів до 9 січня 2020 року включно.

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Теги: крадіжка, магазин
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