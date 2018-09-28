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У місті на Волині злодії вночі намагались пограбувати церкву. ФОТО

У місті на Волині злодії вночі намагались пограбувати церкву. ФОТО
Злодії спробували вдертися до Свято-Василівської церкви у Володимирі-Волинському. Побили вікно і пиляли ґрати, спрацювала сигналізація. Інцидент трапився у ніч 17-го листопада.

Як розповіли БУГу місцеві мешканці, чоловіки приїхали на таксі, втікали ніби теж.

Проте під час втечі забули сумку із новими інструментами.

На території церкви за попередніми даними орудували п’ятеро людей. На місці події працювала поліція. Розповідають, що злодії навідуються до храму не вперше.

Більше інформації згодом.

У місті на Волині злодії вночі намагались пограбувати церкву. ФОТО
У місті на Волині злодії вночі намагались пограбувати церкву. ФОТО

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Теги: злодії, церква, грабіж
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Коментарі 2
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Не збідніє попярошалман! Дурники віряни ще більше понасовують ! Як прийшло так і піде ! Вдачі і фарту пацани !
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Олег ,ти помилка природи і родили тебе батьки з кацапськими генами на п'яну голову .
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