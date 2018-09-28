У місті на Волині злодії вночі намагались пограбувати церкву. ФОТО





Як розповіли



Проте під час втечі забули сумку із новими інструментами.



На території церкви за попередніми даними орудували п’ятеро людей. На місці події працювала поліція. Розповідають, що злодії навідуються до храму не вперше.



Більше інформації згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Злодії спробували вдертися до Свято-Василівської церкви у Володимирі-Волинському. Побили вікно і пиляли ґрати, спрацювала сигналізація. Інцидент трапився у ніч 17-го листопада.Як розповіли БУГу місцеві мешканці, чоловіки приїхали на таксі, втікали ніби теж.Проте під час втечі забули сумку із новими інструментами.На території церкви за попередніми даними орудували п’ятеро людей. На місці події працювала поліція. Розповідають, що злодії навідуються до храму не вперше.Більше інформації згодом.

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