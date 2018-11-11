На Волині затримали бус, запакований контрабандою





Так, під час огляду буса за подвійною перегородкою між кабіною водія та вантажним відсіком прикордонники виявили 17700 пачок сигарет, без акцизних марок.



Тютюнові вироби переміщувалися з приховуванням від прикордонно-митного контролю, тож охоронцям кордону не залишалося нічого іншого, як передати порушника, громадянина України, разом з його машиною та вантажем співробітникам ДФС, які й завершили належне документальне оформлення правопорушення.



Сума оцінки вилучених сигарет склала 128 778 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску «Доманове» прикордонники Луцького загону у мікроавтобусі марки Renault знайшли контрабандні сигарети.Так, під час огляду буса за подвійною перегородкою між кабіною водія та вантажним відсіком прикордонники виявили 17700 пачок сигарет, без акцизних марок.Тютюнові вироби переміщувалися з приховуванням від прикордонно-митного контролю, тож охоронцям кордону не залишалося нічого іншого, як передати порушника, громадянина України, разом з його машиною та вантажем співробітникам ДФС, які й завершили належне документальне оформлення правопорушення.Сума оцінки вилучених сигарет склала 128 778 грн.

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