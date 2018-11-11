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На Волині затримали бус, запакований контрабандою

На Волині затримали бус, запакований контрабандою
У пункті пропуску «Доманове» прикордонники Луцького загону у мікроавтобусі марки Renault знайшли контрабандні сигарети.

Так, під час огляду буса за подвійною перегородкою між кабіною водія та вантажним відсіком прикордонники виявили 17700 пачок сигарет, без акцизних марок.

Тютюнові вироби переміщувалися з приховуванням від прикордонно-митного контролю, тож охоронцям кордону не залишалося нічого іншого, як передати порушника, громадянина України, разом з його машиною та вантажем співробітникам ДФС, які й завершили належне документальне оформлення правопорушення.

Сума оцінки вилучених сигарет склала 128 778 грн.

На Волині затримали бус, запакований контрабандою
На Волині затримали бус, запакований контрабандою
На Волині затримали бус, запакований контрабандою
На Волині затримали бус, запакований контрабандою

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Теги: контрабанда, кордон
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