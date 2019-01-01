У Луцьку в інтернет-кафе затримали чоловіка з 13 пакетиками амфетаміну

У Луцьку патрульні знову в одному із закладів інтернет-кафе затримали чоловіка з наркотиками.Інцидент трапився цієї ночі на проспекті Соборності, - пише патрульна поліція Волинської області.При перевірці в чоловіка знайшли пакетик з порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну. Про подію одразу повідомили слідчо-оперативну групу.Згодом у нього знайшли 13 пакетиків з порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін. Також при чоловікові було чимало мобільних телефонів, які, можливо, йому не належали. Усе це слідчі вилучили, а затриманого доставили до відділку поліції.