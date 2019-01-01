У Луцьку в інтернет-кафе затримали чоловіка з 13 пакетиками амфетаміну
Сьогодні, 13:05
У Луцьку патрульні знову в одному із закладів інтернет-кафе затримали чоловіка з наркотиками.
Інцидент трапився цієї ночі на проспекті Соборності, - пише патрульна поліція Волинської області.
При перевірці в чоловіка знайшли пакетик з порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну. Про подію одразу повідомили слідчо-оперативну групу.
Згодом у нього знайшли 13 пакетиків з порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін. Також при чоловікові було чимало мобільних телефонів, які, можливо, йому не належали. Усе це слідчі вилучили, а затриманого доставили до відділку поліції.
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Інцидент трапився цієї ночі на проспекті Соборності, - пише патрульна поліція Волинської області.
При перевірці в чоловіка знайшли пакетик з порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну. Про подію одразу повідомили слідчо-оперативну групу.
Згодом у нього знайшли 13 пакетиків з порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін. Також при чоловікові було чимало мобільних телефонів, які, можливо, йому не належали. Усе це слідчі вилучили, а затриманого доставили до відділку поліції.
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У Луцьку в інтернет-кафе затримали чоловіка з 13 пакетиками амфетаміну
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