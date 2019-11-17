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Стало відомо, коли і де прощатимуться із загиблим у зоні ООС волинянином

Стало відомо, коли і де прощатимуться із загиблим у зоні ООС волинянином
У Володимирі-Волинськоу 18 листопада попрощаються із загиблим в зоні ООС бійцем Юрієм Хоміком.

Про це інформує сайт Княжий Град з посиланням на виконком Володимир-Волинської міської ради.

Прощальна церемонія за загиблим під час виконання військового обов’язку на Сході країни військовослужбовцем 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Юрієм Хоміком розпочнеться 18-го листопада о 12:00 на вулиці Зимнівській.

Поминальне прощання відбудеться у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії міста Володимира-Волинського.

Поховають бійця у селі Зимне.


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Теги: смерть, прощання, ООС, Юрій Хомік
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