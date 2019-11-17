Стало відомо, коли і де прощатимуться із загиблим у зоні ООС волинянином





Про це інформує сайт



Прощальна церемонія за загиблим під час виконання військового обов’язку на Сході країни військовослужбовцем 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Юрієм Хоміком розпочнеться 18-го листопада о 12:00 на вулиці Зимнівській.



Поминальне прощання відбудеться у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії міста Володимира-Волинського.



Поховають бійця у селі Зимне.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинськоу 18 листопада попрощаються із загиблим в зоні ООС бійцем Юрієм Хоміком. Про це інформує сайт Княжий Град з посиланням на виконком Володимир-Волинської міської ради.Прощальна церемонія за загиблим під час виконання військового обов’язку на Сході країни військовослужбовцем 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Юрієм Хоміком розпочнеться 18-го листопада о 12:00 на вулиці Зимнівській.Поминальне прощання відбудеться у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії міста Володимира-Волинського.Поховають бійця у селі Зимне.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію