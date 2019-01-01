На Миколаївщині горів потяг з пасажирами. ФОТО
Сьогодні, 15:20
Біля залізничної станції Новокатеринівка в Миколаївській області горів потяг з пасажирами.
Як йдеться на сайті ГУ ДСНС в Миколаївській області, пожежа виникла вдень 16 листопада в дизельному потязі, який рухався за напрямком “Колосівка-Миколаїв”.
Пожежники які прибули на місце пригоди, встановили, що вогнем охоплений тягач та останній вагон потягу. Інші вагони з пасажирами відчепили та відправили на місце призначення за маршрутом до прибуття рятувальників.
Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів. Постраждалих немає. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють правоохоронці.
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Як йдеться на сайті ГУ ДСНС в Миколаївській області, пожежа виникла вдень 16 листопада в дизельному потязі, який рухався за напрямком “Колосівка-Миколаїв”.
Пожежники які прибули на місце пригоди, встановили, що вогнем охоплений тягач та останній вагон потягу. Інші вагони з пасажирами відчепили та відправили на місце призначення за маршрутом до прибуття рятувальників.
Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів. Постраждалих немає. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють правоохоронці.
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