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На Миколаївщині горів потяг з пасажирами. ФОТО

На Миколаївщині горів потяг з пасажирами. ФОТО
Біля залізничної станції Новокатеринівка в Миколаївській області горів потяг з пасажирами.

Як йдеться на сайті ГУ ДСНС в Миколаївській області, пожежа виникла вдень 16 листопада в дизельному потязі, який рухався за напрямком “Колосівка-Миколаїв”.

Пожежники які прибули на місце пригоди, встановили, що вогнем охоплений тягач та останній вагон потягу. Інші вагони з пасажирами відчепили та відправили на місце призначення за маршрутом до прибуття рятувальників.

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів. Постраждалих немає. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють правоохоронці.

На Миколаївщині горів потяг з пасажирами. ФОТО
На Миколаївщині горів потяг з пасажирами. ФОТО

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Теги: пожежа, потяг
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