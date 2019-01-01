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У Ковелі троє молодиків побили і пограбували чоловіка на зупинці

У Ковелі троє молодиків побили і пограбували чоловіка на зупинці
У Ковелі троє зухвалих молодиків побили чоловіка та відібрали у нього мобільний телефон і втекли.

Подія трапилась увечері 16 листопада на зупинці громадського транспорту, по вулиці Б.Хмельницького - пише патрульна поліція Волинської області.

Потерпілий негайно сповістив службу 102 та повідомив прикмети зловмисників.

Патрульні прибули миттєво та обстежили прилеглу територію. Неподалік виявили одного з чоловіків, який підходив по орієнтуванню і на якого вказав заявник. Ним виявився 17-річний місцевий мешканець. Молодика доставили до відділку поліції.

За цим фактом відомості внесли в ЄРДР за ч. 2 ст. 186 Кримінального Кодексу: йдеться про грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого.

Слідство триває.

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Теги: побиття, Ковель, молодики
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