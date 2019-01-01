Нічна погоня у Луцьку: п'яний чоловік на бусі тікав від патрульних
Сьогодні, 15:40
Нетверезий лучанин хотів втекти від патрульних.
Подія сталась в ніч на 17 листопада, - пише патрульна поліція Волині.
Зазначають, що на вулиці Львівській водій Renault Trafic рухався без увімкненого ближнього світла фар у темну пору доби, а також по смузі, призначеній для зустрічного транспорту, не маючи наміру здійснити поворот чи розворот.
Поліцейські подали звуковий сигнал про зупинку, однак той не зреагував і почав утікати. На території одного з гаражних кооперативів він був заблокований службовим автомобілем.
Згодом освідування підтвердило стан сп’яніння водія: він "надихав" 1,68 проміле.
На порушника винесли 2 постанови та склали 2 протоколи. Тепер він відповідатиме за скоєне перед судом і сплатить чималий штраф.
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Подія сталась в ніч на 17 листопада, - пише патрульна поліція Волині.
Зазначають, що на вулиці Львівській водій Renault Trafic рухався без увімкненого ближнього світла фар у темну пору доби, а також по смузі, призначеній для зустрічного транспорту, не маючи наміру здійснити поворот чи розворот.
Поліцейські подали звуковий сигнал про зупинку, однак той не зреагував і почав утікати. На території одного з гаражних кооперативів він був заблокований службовим автомобілем.
Згодом освідування підтвердило стан сп’яніння водія: він "надихав" 1,68 проміле.
На порушника винесли 2 постанови та склали 2 протоколи. Тепер він відповідатиме за скоєне перед судом і сплатить чималий штраф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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