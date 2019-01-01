Нічна погоня у Луцьку: п'яний чоловік на бусі тікав від патрульних

Нетверезий лучанин хотів втекти від патрульних.Подія сталась в ніч на 17 листопада, - пише патрульна поліція Волині.Зазначають, що на вулиці Львівській водій Renault Trafic рухався без увімкненого ближнього світла фар у темну пору доби, а також по смузі, призначеній для зустрічного транспорту, не маючи наміру здійснити поворот чи розворот.Поліцейські подали звуковий сигнал про зупинку, однак той не зреагував і почав утікати. На території одного з гаражних кооперативів він був заблокований службовим автомобілем.Згодом освідування підтвердило стан сп’яніння водія: він "надихав" 1,68 проміле.На порушника винесли 2 постанови та склали 2 протоколи. Тепер він відповідатиме за скоєне перед судом і сплатить чималий штраф.