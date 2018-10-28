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Жертовність та материнство: пенсіонери безкоштовно переглянули трагікомедію «Дитина в дарунок». ФОТО

Жертовність та материнство: пенсіонери безкоштовно переглянули трагікомедію «Дитина в дарунок». ФОТО
Луцькі пенсіонери вкотре долучилися до соціального мистецького проєкту, який реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський.

Так, 16 листопада, лучани поважного віку в рамках проекту «Доступний кіно/театр для пенсіонерів» переглянули виставу «Дитина в дарунок», - пише Конкурент.

Трагікомедія на 2 дії поєднувала в собі і сміх, і сльози, і любов.

«Ніхто не знає, на що здатна жінка заради збереження сім’ї та щастя своїх дітей, коли її душа переповнена почуттям матері-берегині», – зацікавили анонсом глядачів.

Жертовність та материнство: пенсіонери безкоштовно переглянули трагікомедію «Дитина в дарунок». ФОТО
Жертовність та материнство: пенсіонери безкоштовно переглянули трагікомедію «Дитина в дарунок». ФОТО

Координатор «Доступного кіно/театру для пенсіонерів» Євгеній Мікоян зауважив, що на цю виставу люди зареєструвалися буквально за три дні.
Жертовність та материнство: пенсіонери безкоштовно переглянули трагікомедію «Дитина в дарунок». ФОТО

«Сьогодні ми показуємо пенсіонерам виставу «Дитина в дарунок». За весь час, що існує проєкт, ця вистава демонструється вперше. Ми мали на неї не аби який ажіотаж. Сьогодні прийшли, як і реєструвалися, більше 50 людей. Ми й надалі будемо співпрацювати із Волинським драматичним театром і долучати людей похилого віку до культурних подій в місті», – зауважив координатор проєкту.

Своєю чергою співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер нагадав, що проект існує вже рік.
Жертовність та материнство: пенсіонери безкоштовно переглянули трагікомедію «Дитина в дарунок». ФОТО

«За цей час пенсіонери Луцька безкоштовно відвідали близько десяти вистав у Облмуздрамтеатрі, який є партнером нашої ініціативи. Покази вистав відбуваються щомісяця і нам приємно, що коло пенсіонерів, які відвідують вистави, стає ширшим. Проєкт розвивається і не втрачає актуальності через свій соціальний характер, адже таким чином наша команда підтримує пенсіонерів, які, на жаль, не мають фінансової можливості для регулярного культурного відпочинку. Але це не привід відмовити їм у якісному дозвіллі. Запрошую усіх луцьких пенсіонерів реєструватися на наступні театральні вистави», – озвучив Тарас Шкітер.

Громадянський Рух «СВІДОМІ» планує розвивати проєкт і на далі. Громадська організація запрошує пенсіонерів міста Луцька реєструватися на безкоштовні кінопокази та вистави за номерами телефонів: 099 215 50 75, 068 215 70 75.

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Теги: Пенсіонери, вистава, СВІДОМІ
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