Жертовність та материнство: пенсіонери безкоштовно переглянули трагікомедію «Дитина в дарунок». ФОТО

Андрій Покровський.



Так, 16 листопада, лучани поважного віку в рамках проекту «Доступний кіно/театр для пенсіонерів» переглянули виставу «Дитина в дарунок», - пише



Трагікомедія на 2 дії поєднувала в собі і сміх, і сльози, і любов.



«Ніхто не знає, на що здатна жінка заради збереження сім’ї та щастя своїх дітей, коли її душа переповнена почуттям матері-берегині», – зацікавили анонсом глядачів.





Координатор «Доступного кіно/театру для пенсіонерів» Євгеній Мікоян зауважив, що на цю виставу люди зареєструвалися буквально за три дні.



«Сьогодні ми показуємо пенсіонерам виставу «Дитина в дарунок». За весь час, що існує проєкт, ця вистава демонструється вперше. Ми мали на неї не аби який ажіотаж. Сьогодні прийшли, як і реєструвалися, більше 50 людей. Ми й надалі будемо співпрацювати із Волинським драматичним театром і долучати людей похилого віку до культурних подій в місті», – зауважив координатор проєкту.



Своєю чергою співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер нагадав, що проект існує вже рік.



«За цей час пенсіонери Луцька безкоштовно відвідали близько десяти вистав у Облмуздрамтеатрі, який є партнером нашої ініціативи. Покази вистав відбуваються щомісяця і нам приємно, що коло пенсіонерів, які відвідують вистави, стає ширшим. Проєкт розвивається і не втрачає актуальності через свій соціальний характер, адже таким чином наша команда підтримує пенсіонерів, які, на жаль, не мають фінансової можливості для регулярного культурного відпочинку. Але це не привід відмовити їм у якісному дозвіллі. Запрошую усіх луцьких пенсіонерів реєструватися на наступні театральні вистави», – озвучив Тарас Шкітер.



Громадянський Рух «СВІДОМІ» планує розвивати проєкт і на далі. Громадська організація запрошує пенсіонерів міста Луцька реєструватися на безкоштовні кінопокази та вистави за номерами телефонів: 099 215 50 75, 068 215 70 75.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі пенсіонери вкотре долучилися до соціального мистецького проєкту, який реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого єТак, 16 листопада, лучани поважного віку в рамках проекту «Доступний кіно/театр для пенсіонерів» переглянули виставу «Дитина в дарунок», - пише Конкурент Трагікомедія на 2 дії поєднувала в собі і сміх, і сльози, і любов.«Ніхто не знає, на що здатна жінка заради збереження сім’ї та щастя своїх дітей, коли її душа переповнена почуттям матері-берегині», – зацікавили анонсом глядачів.Координатор «Доступного кіно/театру для пенсіонерів»зауважив, що на цю виставу люди зареєструвалися буквально за три дні.«Сьогодні ми показуємо пенсіонерам виставу «Дитина в дарунок». За весь час, що існує проєкт, ця вистава демонструється вперше. Ми мали на неї не аби який ажіотаж. Сьогодні прийшли, як і реєструвалися, більше 50 людей. Ми й надалі будемо співпрацювати із Волинським драматичним театром і долучати людей похилого віку до культурних подій в місті», – зауважив координатор проєкту.Своєю чергою співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»нагадав, що проект існує вже рік.«За цей час пенсіонери Луцька безкоштовно відвідали близько десяти вистав у Облмуздрамтеатрі, який є партнером нашої ініціативи. Покази вистав відбуваються щомісяця і нам приємно, що коло пенсіонерів, які відвідують вистави, стає ширшим. Проєкт розвивається і не втрачає актуальності через свій соціальний характер, адже таким чином наша команда підтримує пенсіонерів, які, на жаль, не мають фінансової можливості для регулярного культурного відпочинку. Але це не привід відмовити їм у якісному дозвіллі. Запрошую усіх луцьких пенсіонерів реєструватися на наступні театральні вистави», – озвучив Тарас Шкітер.Громадянський Рух «СВІДОМІ» планує розвивати проєкт і на далі. Громадська організація запрошує пенсіонерів міста Луцька реєструватися на безкоштовні кінопокази та вистави за номерами телефонів: 099 215 50 75, 068 215 70 75.

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